Nestvarna Melisa Vargas! Kubanka odigrala finale za pamćenje i donela Turskoj novu titulu prvaka Evrope

USPELA je Turska da odbrani evropski tron, u finalu za pamćenje pobedila je favorizovanu Italiju posle velikog preokreta sa 3:2 u setovima (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) i tako dokazala da je trenutno najbolja reprezentacija u Evropi.

Cemal Yurttas / AFP / Profimedia

Gledali smo jako zanimljivo finale koje je obeleženo velikim brojem preokreta, Turska je na kraju slavila, ali u početku nije delovalo da će tako biti.

Italija je sjajno započela meč, počistila je Turkinje u prvom setu, a zatim je napravila i osetnu razliku početkom drugog i delovalo je da maršira ka ujedinjavanju svetske, evropske i olimpijske krune.

Ipak, usledio je neobjašnjiv pad, ugasile su se Italijanke na 20 minuta i Turska je to iskoristila, preokrenula set i na kraju ga poprilično rutinski osvojila rezultatom 25:22.

Nakon toga ponovo se budi Italija, i to na kakav način, dopustila je Turskoj samo 12 poena u trećem setu i pokazala neverovatnu dominaciju na terenu.

Ono što je usledilo malo je ko očekivao, a to je potpuni preokret Turske.

Stao je servis Italije, prijem nije bio na nivou, Antropova se bukvalno "ugasila", a sa druge strane se razigrala nestvarna Melisa Vargas.

Prvo je dominirala u četvrtom setu (25:21), a zatim je u taj brejku pokazala zašto je mnogi smatraju najboljom odbojkašicom današnjice.

Kubanka je prošla nekoliko nestvarnih lopti, stavila je ekipu na svoja leđa i ponovo pokazala da kada igra na vrhunskom nivou, niko je ne može zaustaviti.

Zbog njene sjajne igre u taj-brejku nije bilo drame, meč je završila sa 28 osvojenih poena, a Turska je slavila sa 15:10 u petom setu i tako odbranila titulu prvaka Evrope koju je osvojila u čuvenom finalu sa Srbijom 2023. godine (3:2 u setovima).

Na kraju, može se reći da je Turska zasluženo slavila, Santareli je odlično pripremio utakmicu i ponovo je kao selektor Turske uspeo da objedini naslov evrpskog prvaka i osvajača Lige nacija, kao što je bio slučaj 2023. godine.

Što se tiče Italije, ona nije uspela da ujedini svetsku, olimpijsku i evropsku krunu i Sovjteski Savez ostaje jedina reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom.

Takođe, ovim trijumfom Turska je postala peta reprezentacija koja se plasirala na Olimpijske igre u Los Anđelesu, to su za sada učinile SAD (domaćin), Kanada (pobednik kvalifikacionog turnira Severne Amerike), Tajland (prvak Azije) i Egipat (prvak Afrike).