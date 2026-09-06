Ostali sportovi

Nestvarna Melisa Vargas! Kubanka odigrala finale za pamćenje i donela Turskoj novu titulu prvaka Evrope

Vukašin Miljković

06. 09. 2026. u 20:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

USPELA je Turska da odbrani evropski tron, u finalu za pamćenje pobedila je favorizovanu Italiju posle velikog preokreta sa 3:2 u setovima (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) i tako dokazala da je trenutno najbolja reprezentacija u Evropi.

Нестварна Мелиса Варгас! Кубанка одиграла финале за памћење и донела Турској нову титулу првака Европе

Cemal Yurttas / AFP / Profimedia

Gledali smo jako zanimljivo finale koje je obeleženo velikim brojem preokreta, Turska je na kraju slavila, ali u početku nije delovalo da će tako biti.

Italija je sjajno započela meč, počistila je Turkinje u prvom setu, a zatim je napravila i osetnu razliku početkom drugog i delovalo je da maršira ka ujedinjavanju svetske, evropske i olimpijske krune.

Ipak, usledio je neobjašnjiv pad, ugasile su se Italijanke na 20 minuta i Turska je to iskoristila, preokrenula set i na kraju ga poprilično rutinski osvojila rezultatom 25:22.

Nakon toga ponovo se budi Italija, i to na kakav način, dopustila je Turskoj samo 12 poena u trećem setu i pokazala neverovatnu dominaciju na terenu.

Ono što je usledilo malo je ko očekivao, a to je potpuni preokret Turske.

Stao je servis Italije, prijem nije bio na nivou, Antropova se bukvalno "ugasila", a sa druge strane se razigrala nestvarna Melisa Vargas.

Prvo je dominirala u četvrtom setu (25:21), a zatim je u taj brejku pokazala zašto je mnogi smatraju najboljom odbojkašicom današnjice.

Kubanka je prošla nekoliko nestvarnih lopti, stavila je ekipu na svoja leđa i ponovo pokazala da kada igra na vrhunskom nivou, niko je ne može zaustaviti.

Zbog njene sjajne igre u taj-brejku nije bilo drame, meč je završila sa 28 osvojenih poena, a Turska je slavila sa 15:10 u petom setu i tako odbranila titulu prvaka Evrope koju je osvojila u čuvenom finalu sa Srbijom 2023. godine (3:2 u setovima).

Na kraju, može se reći da je Turska zasluženo slavila, Santareli je odlično pripremio utakmicu i ponovo je kao selektor Turske uspeo da objedini naslov evrpskog prvaka i osvajača Lige nacija, kao što je bio slučaj 2023. godine.

Što se tiče Italije, ona nije uspela da ujedini svetsku, olimpijsku i evropsku krunu i Sovjteski Savez ostaje jedina reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom.

Takođe, ovim trijumfom Turska je postala peta reprezentacija koja se plasirala na Olimpijske igre u Los Anđelesu, to su za sada učinile SAD (domaćin), Kanada (pobednik kvalifikacionog turnira Severne Amerike), Tajland (prvak Azije) i Egipat (prvak Afrike).

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)