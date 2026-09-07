"GENERAL PODNEO ŽRTVU ZA SVOJ ROD" Patrijarh: Ime Ratka Mladića ostaće duboko utkano u pamćenje i molitve srpskog naroda
PATRIJARH Porfirije istakao je danas u crkvi Svetog Luka na Vidikovcu da će ime generala Ratka Mladića ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dela srpskog pravoslavnog naroda, koji prema njemu oseća i neguje duboku zahvalnost, jer ga vidi kao vojnika i komandanta koji je u jednom teškom i tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svoga naroda, nosio veliku odgovornost i teret, podneo žrtvu i položio život za slobodu, odbranu i opstanak svoga roda.
- Danas stojimo pred odrom raba Božijeg i brata našeg, Ratka generala, za koga znamo da je bio hrišćanin i o kome svedoče sveštenici koji su ga pohodili da se poslednjih godina smireno ispovedao i pričešćivao telom i krvlju Hristovom, verujući i nadajući se u milost i ljubav Božiju, i koji se na kraju upokojio držeći krst, krst Hristoliki na svojim grudima - rekao je Porfirije tokom opela Ratku Mladiću.
Patrijarh je istakao da danas stojimo pred životom koji nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena, od užasnog rata, velikih stradanja, dubokih rana i trauma, izgubljenih domova, života i grobova.
- I zato se, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu ratnog generala, po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu - rekao je Porfirije.
Patrijarh je rekao da poslednja reč o čoveku ne pripada smrti, ne pripada ni grobu, ni prolaznosti, ni ništavilu već vaskrslom Hristu.
- I sveti apostol Pavle nas na to podseća kada kaže: 'Ko si ti koji sudiš tuđem sluzi?' Postoje naša razumevanja ljudska, postoje ljudski sudovi, ljudska pravda, i oni imaju svoje domete i svoj značaj, ali oni su baš kao što je i priroda čovekova uslovljena i prolazna, i sami uslovljeni mnogim znanim i neznanim, vidljivim i nevidljivim, objektivnim i varljivim faktorima. Postoji i iskustvo čitavih naroda da zemaljski sud i zemaljska pravda nisu uvek svima merila istom merom - ukazao je Porfirije.
I naš narod, dodaje, nosi takvo gorko iskustvo, ne poričući odgovornost čoveka za svoja dela.
- Znamo da nijedan zemaljski sud nije nepogrešiv, niti njegova presuda može iscrpeti istinu o bilo kom životu, niti o jednom ljudskom životu. Zato je poslednji sud Božiji jedini konačan i jedini u potpunosti pravedan, jer pravda je Njegova, pravda večna, i reč je Njegova istina. Taj sud nije nalik sudovima ljudskim - rekao je patrijarh.
General Ratko Mladić danas će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.
(Tanjug)
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