NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU NOVINARE
Portal Novosti proširuje redakciju i traži novinare za rad u redakciji u Beogradu.
Tražimo odgovorne, radoznale i informisane ljude koji prate aktuelna dešavanja, razumeju dinamiku digitalnih medija i žele da budu deo redakcije jednog od najpoznatijih medijskih brendova u Srbiji.
Opis posla
- praćenje dnevnih, domaćih i svetskih aktuelnosti;
- pisanje, obrada i objavljivanje vesti za portal;
- pronalaženje relevantnih tema i izvora;
- provera i tačnost informacija pre objavljivanja;
- prilagođavanje sadržaja digitalnim platformama;
- praćenje društvenih mreža i trendova;
- saradnja sa urednicima, novinarima i ostalim članovima redakcije.
Od kandidata očekujemo
- odlično poznavanje srpskog jezika i pravopisa;
- dobru opštu informisanost i interesovanje za aktuelna dešavanja;
- sposobnost brzog i preciznog pisanja;
- snalaženje u dinamičnom redakcijskom okruženju;
- odgovornost, pouzdanost i spremnost za timski rad;
- poznavanje engleskog jezika;
- osnovno razumevanje rada portala, društvenih mreža i digitalnih medija.
Prethodno novinarsko iskustvo je prednost, ali nije presudno – otvoreni smo i za mlađe kolege koji žele da uče, razvijaju se i grade karijeru u digitalnom novinarstvu.
Šta nudimo
- rad u redakciji portala Novosti u Beogradu;
- rad u velikom i dinamičnom medijskom sistemu;
- mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja;
- priliku za rad na različitim temama i formatima;
- podršku iskusnih urednika i novinara;
- stabilno i podsticajno radno okruženje.
Radno mesto je u redakciji – nije predviđen rad od kuće.
Zainteresovani kandidati mogu poslati CV i, ukoliko imaju, primere svojih tekstova ili dosadašnjeg rada na: konkurs@novosti.rs
Pridruži se redakciji Novosti i budi deo tima koji svakodnevno prati, proverava i donosi priče koje su važne.
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