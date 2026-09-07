NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU NOVINARE

Portal Novosti proširuje redakciju i traži novinare za rad u redakciji u Beogradu.

Mihajlo Maricic / Panthermedia / Profimedia

Tražimo odgovorne, radoznale i informisane ljude koji prate aktuelna dešavanja, razumeju dinamiku digitalnih medija i žele da budu deo redakcije jednog od najpoznatijih medijskih brendova u Srbiji.

Opis posla

praćenje dnevnih, domaćih i svetskih aktuelnosti;

pisanje, obrada i objavljivanje vesti za portal;

pronalaženje relevantnih tema i izvora;

provera i tačnost informacija pre objavljivanja;

prilagođavanje sadržaja digitalnim platformama;

praćenje društvenih mreža i trendova;

saradnja sa urednicima, novinarima i ostalim članovima redakcije.

Od kandidata očekujemo

odlično poznavanje srpskog jezika i pravopisa;

dobru opštu informisanost i interesovanje za aktuelna dešavanja;

sposobnost brzog i preciznog pisanja;

snalaženje u dinamičnom redakcijskom okruženju;

odgovornost, pouzdanost i spremnost za timski rad;

poznavanje engleskog jezika;

osnovno razumevanje rada portala, društvenih mreža i digitalnih medija.

Prethodno novinarsko iskustvo je prednost, ali nije presudno – otvoreni smo i za mlađe kolege koji žele da uče, razvijaju se i grade karijeru u digitalnom novinarstvu.

Šta nudimo

rad u redakciji portala Novosti u Beogradu;

rad u velikom i dinamičnom medijskom sistemu;

mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja;

priliku za rad na različitim temama i formatima;

podršku iskusnih urednika i novinara;

stabilno i podsticajno radno okruženje.

Radno mesto je u redakciji – nije predviđen rad od kuće.

Zainteresovani kandidati mogu poslati CV i, ukoliko imaju, primere svojih tekstova ili dosadašnjeg rada na: konkurs@novosti.rs

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