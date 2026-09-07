Društvo

NOVOSTI ZAPOŠLJAVAJU NOVINARE

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:15

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Portal Novosti proširuje redakciju i traži novinare za rad u redakciji u Beogradu.

НОВОСТИ ЗАПОШЉАВАЈУ НОВИНАРЕ

Mihajlo Maricic / Panthermedia / Profimedia

Tražimo odgovorne, radoznale i informisane ljude koji prate aktuelna dešavanja, razumeju dinamiku digitalnih medija i žele da budu deo redakcije jednog od najpoznatijih medijskih brendova u Srbiji.

Opis posla

  • praćenje dnevnih, domaćih i svetskih aktuelnosti;
  • pisanje, obrada i objavljivanje vesti za portal;
  • pronalaženje relevantnih tema i izvora;
  • provera i tačnost informacija pre objavljivanja;
  • prilagođavanje sadržaja digitalnim platformama;
  • praćenje društvenih mreža i trendova;
  • saradnja sa urednicima, novinarima i ostalim članovima redakcije.

Od kandidata očekujemo

  • odlično poznavanje srpskog jezika i pravopisa;
  • dobru opštu informisanost i interesovanje za aktuelna dešavanja;
  • sposobnost brzog i preciznog pisanja;
  • snalaženje u dinamičnom redakcijskom okruženju;
  • odgovornost, pouzdanost i spremnost za timski rad;
  • poznavanje engleskog jezika;
  • osnovno razumevanje rada portala, društvenih mreža i digitalnih medija.

Prethodno novinarsko iskustvo je prednost, ali nije presudno – otvoreni smo i za mlađe kolege koji žele da uče, razvijaju se i grade karijeru u digitalnom novinarstvu.

Šta nudimo

  • rad u redakciji portala Novosti u Beogradu;
  • rad u velikom i dinamičnom medijskom sistemu;
  • mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja;
  • priliku za rad na različitim temama i formatima;
  • podršku iskusnih urednika i novinara;
  • stabilno i podsticajno radno okruženje.

Radno mesto je u redakciji – nije predviđen rad od kuće.

Zainteresovani kandidati mogu poslati CV i, ukoliko imaju, primere svojih tekstova ili dosadašnjeg rada na: konkurs@novosti.rs

Pridruži se redakciji Novosti i budi deo tima koji svakodnevno prati, proverava i donosi priče koje su važne.

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