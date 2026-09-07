Čelnici Zvezde stigli na sahranu Ratku Mladiću (FOTO)

Podsetimo, srpski junak će biti sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju

Foto Nikola Skenderija

Delegacija Fudbalskog kluba Crvena zvezda stigla je u ponedeljak ujutru u Crkvu Svetog Luke kako bi odala poslednju počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću!

U delegaciji aktuelnog šampiona Srbije bili su najviši funkcioneri kluba: predsednik Svetozar Mijailović, operativni direktor Marko Petrović, kao i član Upravnog odbora Zoran Avramović. Poslednju poštu došli su da odaju i legendarni as crveno-belih Boško Đurovski, kao i poznati kardiohirurg i član klupskih organa, prof. dr Miljko Ristić.

Kovčeg sa telom Ratka Mladića od sedam časova ujutru bio je izložen u Crkvi Svetog Luke, porodica je primala saučešća u periodu od 7 do 12 časova, dok je sam čin sahrane na Topčiderskom groblju zakazan za period između 13 i 14 časova.

Podsetimo, dolazak delegacije Crvene zvezde usledio je dan nakon trijumfa u večitom derbiju, gde je viđen minut ćutanja za generala, ali i koreografija navijača Zvezde.