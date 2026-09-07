Peh za Zvezdu: Poznato koliko Rade Krunić pauzira zbog povrede u večitom derbiju

Neće na teren do sredine oktobra

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će iskusni vezista Rade Krunić odsustvovati sa terena oko četiri nedelje zbog povrede zadobijene na 180. večitom derbiju.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju crveno-belih, medicinski pregledi su pokazali da je reč o lakšoj povredi, ali priroda oporaka zahteva jednomesečnu pauzu.

- Zvezdinog iskusnog fudbalera na terenu možemo očekivati nakon predstojeće reprezentativne pauze, koja traje do 10. oktobra - poručili su iz Ljutice Bogdana.

Ovo je ozbiljan udarac za tim Alberta Rijere, s obzirom na to da je Krunić okarakterisan kao motor tima od strane španskog stručnjaka, baš posle derbija.