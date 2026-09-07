Peh za Zvezdu: Poznato koliko Rade Krunić pauzira zbog povrede u večitom derbiju
Neće na teren do sredine oktobra
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će iskusni vezista Rade Krunić odsustvovati sa terena oko četiri nedelje zbog povrede zadobijene na 180. večitom derbiju.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju crveno-belih, medicinski pregledi su pokazali da je reč o lakšoj povredi, ali priroda oporaka zahteva jednomesečnu pauzu.
- Zvezdinog iskusnog fudbalera na terenu možemo očekivati nakon predstojeće reprezentativne pauze, koja traje do 10. oktobra - poručili su iz Ljutice Bogdana.
Ovo je ozbiljan udarac za tim Alberta Rijere, s obzirom na to da je Krunić okarakterisan kao motor tima od strane španskog stručnjaka, baš posle derbija.
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