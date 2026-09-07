ODSVIRAO KRAJ: Nekada velika nada Barselone završila karijeru

Španski fudbaler Kristijan Teljo saopštio je danas da je završio igračku karijeru.

Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Teljo (35) je ponikao u omladinskoj školi Barselone. On je u karijeri igrao za Espanjol, Barselonu, Porto, Fiorentinu, Betis, Los Anđeles, Al Fateh, Al Orubu i Palm Siti.

- Vreme je da se oprostim od jednog dela svog života. Nakon toliko godina, toliko utakmica, toliko svlačionica, toliko radosti, ali i teških trenutaka, došlo je vreme da stavim tačku na profesionalnu fudbalsku karijeru - napisao je španski fudbaler na društvenim mrežama.

- Fudbal mi je pružio sve. Omogućio mi je da ostvarim snove koji su nekada delovali nedostižno, da upoznam ljude koje ću zauvek nositi u srcu i da doživim trenutke, koji će mi čitavog života ostati u sećanju. Odlazim spokojan, pošto znam da sam dao sve od sebe za ovaj sport. Ponosan sam na put koji sam prešao. Danas se završava moja karijera profesionalnog fudbalera, ali sve ono čemu me je fudbal naučio ostaje sa mnom zauvek - istakao je Teljo, koji je sa Barselonom osvojio tri trofeja.

Teljo je prošao sve omladinske selekcije Španije, a za seniorski tim odigrao je samo jedan meč.

On je 2013. godine sa mladom reprentacijom Španije (U21) osvojio titulu evropskog šampiona.