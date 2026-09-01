Piksi ostao kratkih rukava i to zbog čega!

Dragan Stojković Piksi bio je veoma blizu povratka trenerskom poslu, ali je na kraju ipak ostao kratkih rukava.

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Nekadašnji selektor Srbije, koji je bez posla od oktobra 2025. godine, pregovarao je sa Fudbalskim savezom Južne Koreje (KFA) oko preuzimanja njihove reprezentacije.

Piksi je javno potvrdio kontakt i otvoreno poručio da ga zanima samo dugoročan angažman, a ne uloga vršioca dužnosti.

Međutim, Korejci su imali drugačije planove i praktično mu zatvorili vrata. Umesto dugoročnog projekta sa Piksijem, izabrali su Španca Roberta Morena za privremenog selektora.

Moreno je potpisao ugovor na samo tri meseca (do 27. novembra) kako bi zamenio Mjung Bo Honga, koji je podneo ostavku nakon eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva.

Španski trener će voditi ekipu na šest prijateljskih utakmica tokom septembra, oktobra i novembra (protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana, uz još dva novembarska meča).

Tek nakon toga će Savez odlučiti da li mu produžava mandat za Kup Azije u Saudijskoj Arabiji. Piksi je tako propustio novu priliku i moraće još da sačeka na novi angažman.



