Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"

SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.

Foto Nikola Skenderija

Terzić je u intervjuu za Meridijan sport rekao kako ova Italija nije toliko dominantna, da je poređenje sa nekim bivšim sjajnim ekipama smešno i da jednostavno nisu na tom nivou, a posebno je kritikovao primače rekavši da pored Sile koja je dugo tu neko ko ne prati odbojku ne bi znao da navede nijednu drugu odbojkašicu.

Takođe je rekao da čeka da vidi kako će reagovati na neki poraz na velikom takmičenju i nada se da bi Srbija mogla biti ta koja će ih savladati.

Reakcija na njegove izjave je bila velika, a izgleda da im je ušao pod kožu jer su mu nakon pobede nad Bugarskom (3-0 u setovima) odgovorili i selektor Velasko i jedna od najvećih zvezda, Alesija Oro.

- Ne zanima me! Mislim da to radi da bi nam ušao pod kožu - pokušao je Velasko negirati da mu je to uspelo.

- Rekao sam igračicama da ne smeju da brinu tome šta se piše po društvenim mrežama o njima, šta drugi treneri govore, a čak ni šta im majke pričaju jer to može izazvati anksioznost koja sa sobom nosi obavezu pobede koja ih može poremetiti - nastavio je selektor Italije.

- Devojke su veoma pametne i talentovane, fokusirano smo samo na narednog protivnika i spremni smo na veliku borbu za svaku loptu tokom svakog meča. Ako neko želi da daje posebne izjave, neka to čini, za mene se ništa ne menja - završio je odgovor na to pitanje Velasko.

"UMRUMDA DEĞİL"



🇮🇹 Julio Velasco, 🇷🇸Zoran Terzic'in açıklamalarına dair:



"Bence bunu bizi sinirlendirmek için yaptı.



Kızlara, sosyal medyada yazılanların, bir antrenörün söylediklerinin, hatta annelerimizin dediklerinin bile bizi ilgilendirmediğini söyledim.



Bazen bir anne,… pic.twitter.com/hl7xwOdAcq — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) August 31, 2026

Terzićeve izjave je prokomentarisala i jedna od najvećih zvezda Italije, prva tehničarka, Alesija Oro.

- Naravno da sam pročitala interjvu, bio je svugde, ali mi imamo svoj stav i tako je uvek bilo, pričamo samo o sebi, o svom timu i fokusiramo se na ono šta trebamo učiniti na terenu - započela je Oro.

- Ako treneri drugih reprezentacija žele da pričaju o nama, neka to i rade. Mi ide svojim putem, zahuhtani smo kao voz i na kraju ćemo mi biti te koje pričaju - jasna je bila tehničarka koja je tako "odbrusila" Terziću i ne krije samopouzdanje Italijanki u svoje sposobnosti.

-Da li imamo sreće? Da, uvek, sigurno je i naša današnja pobeda bila splet strećnih okolnosti - za kraj je rekla zvezda italijanske reprezentacije.

🇷🇸Terzic'in açıklamalarına dair 🇮🇹Alessia Orro:



"Röportajı okudum çünkü her yerdeydi. Ancak bizim bir duruşumuz var, her zaman da böyle oldu.



Biz sadece kendimizden, kendi takımımızdan bahsediyoruz ve ne yapmamız gerektiğine odaklanıyoruz.



Eğer diğer takımlar veya diğer… pic.twitter.com/qE7ruD7rYO — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) August 31, 2026

Ono što je sigurno je da mali rat bruji na relaciji Terzić - Velasko, dva velika odbojkaška uma i biće vrlo zanimljivo ako se za zlato na Evropskom prvenstvu budu borili Srbija i Italija.

Akutelne olimpijske i svetske šampione imaju znatno lakši put do finala, u četvrtfinalu će igrati sa Švedskom, dok će pobednik tog susreta u polufinalu ići na Poljsku/Holandiju.

Sa druge strane, naše devojke u četvrtfinalu očekuje duel sa Grčkom, nakon kojeg bi u eventulnom polufinalu igrala najverovatnije protiv Turske koja danas igra sa Azerbejdžanom, a zatim sa boljim iz duela Belgija - Nemačka.

Podsetimo, Terzić je pre Evropskog prvenstva rekao da je sve osim plasmana u polufinale razočarenje, a po izjavama koje daje jasno je da želi da napadne tron i prekine dominaciju Italijanki.