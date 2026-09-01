HIT REAKCIJA SRPSKOG TRENERA: Pogledajte DŽikićev pogled kada je čuo kako mu izgovaraju prezime (VIDEO)

Problem je bio i sa izgovorom košarkaša Gruzije

Foto: Printskrin/@BSphere_

Košarkaška reprezentacija Gruzije ostvarila je veliku pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u gostima savladali Portugaliju rezultatom 98:90.

Gruzija, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, sada ima skor 5-3, dok su Portugalci, zajedno sa Grčkom i Crnom Gorom, na 4-4.

Pored same utakmice, veliku pažnju javnosti izazvala je i konferencija gruzijskog nacionalnog tima, na kojoj su bili Džikić i igrač Rati Adronikašvili.

Naime, moderator FIBA je imao dosta problema da izgovori njihovo prezime. Sam Adronikašvili se malo smejao, dok je Džikić pogledom sve objasnio.

Kako je to izgledalo, možete pogledati ispod:

Serbian and Georgian names? Not exactly easy to pronounce! 😂



But that look Aleksandar Dzikic gave when he heard it... 😂😂 pic.twitter.com/hrzbGn0qHp — Basketball Sphere (@BSphere_) August 31, 2026

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