Košarka

HIT REAKCIJA SRPSKOG TRENERA: Pogledajte DŽikićev pogled kada je čuo kako mu izgovaraju prezime (VIDEO)

M.M.

01. 09. 2026. u 09:47

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Problem je bio i sa izgovorom košarkaša Gruzije

ХИТ РЕАКЦИЈА СРПСКОГ ТРЕНЕРА: Погледајте Џикићев поглед када је чуо како му изговарају презиме (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@BSphere_

Košarkaška reprezentacija Gruzije ostvarila je veliku pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u gostima savladali Portugaliju rezultatom 98:90.

Gruzija, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, sada ima skor 5-3, dok su Portugalci, zajedno sa Grčkom i Crnom Gorom, na 4-4.

Pored same utakmice, veliku pažnju javnosti izazvala je i konferencija gruzijskog nacionalnog tima, na kojoj su bili Džikić i igrač Rati Adronikašvili.

Naime, moderator FIBA je imao dosta problema da izgovori njihovo prezime. Sam Adronikašvili se malo smejao, dok je Džikić pogledom sve objasnio.

Kako je to izgledalo, možete pogledati ispod:

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