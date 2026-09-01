Fudbal

Čelsijev dvojac se seli u Totenhem

Vukašin Miljković

01. 09. 2026. u 09:13

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IAKO su veliki rivali, to im ne remeti čestu transfer saradnju koja je obnovljena i ovog leta jer će u smiraj prelaznog roka Totenhem pojačati dvojac "plavaca", Mihajlo Mudrik i Tosin Adarabiojo.

Челсијев двојац се сели у Тотенхем

Harvey Murphy / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinac se seli u Totenhem na pozajmicu sa pravom otkupa od 75 miliona funti, dok će Adarabiojo odmah biti plaćen 7 miliona plus bonuse, prenosi Fabricio Romano.

Mudrik gotovo dve godine nije igrao nakon suspenzije, ali će sada biti ujedinjen sa svojim bivšim trenerom koji je svojevremeno rekao da krilni fudbaler ima kvalitet da osvoji zlatnu loptu.

Što se tiče Adarabioja, on bi trebao biti direktna zamena za Dansa koji se seli u Sanderlend i Englez nigerijskog porekla će sigurno biti solidna pomoć startnom tandemu Van de Ven - Van Heke.

Totenhem bi ovim potezima trebao da je završio "lud" prelazni rok tokom kojeg je potrošio preko 400 miliona evra i doveo čak deset novih igrača.

Ipak, i pored toga "pevci" nisu dobro započeli sezonu, doživeli su dva poraza i moraju se trgnuti pred gostovanje Notingemu sa kojim igraju u subotu od 16 časova.

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