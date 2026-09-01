Ko je Nataša Čikuc Dins, tamnoputa odbojkašica koja se priključila Srbiji na EP?

Podsetimo, Srpkinje u sredu od 16 časova igraju četvrtfinale sa Grčkom

Foto: Instagram/natasacikuc

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije dobila je neočekivano pojačanje pred završnicu Evropskog prvenstva. Posle povrede Minje Osmajić, selektor Zoran Terzić odlučio je da pozove Natašu Čikuc Dins, devojku čija je životna i sportska priča posebno zanimljiva.

Čikuc Dins je rođena 8. marta 2003. godine u Londonu, ali je Srbiju praktično odabrala od najranijih dana. Njena majka Ivana je poreklom iz Sremske Mitrovice i odbojkaški je trener, dok je otac Englez, rođen u Londonu. Nataša i njena sestra bliznakinja Nađa u Srbiju su se preselile kada su imale svega osam meseci i odrastale su u Obrenovcu.

Upravo je Obrenovac postao mesto gde je Nataša napravila prve velike odbojkaške korake. Zajedno sa sestrom bliznakinjom prošla je kroz mlađe kategorije, a potom se afirmisala u TENT-u. Nađa je izabrala poziciju libera, dok je Nataša izrasla u srednjeg blokera.

Za obrenovački klub igrala je godinama i postala jedna od njegovih najvažnijih igračica. Sa TENT-om je osvajala trofeje u domaćim takmičenjima, igrala evropske utakmice, uključujući i Ligu šampiona, a u sezoni 2024/25 proglašena je za najbolju srednju blokerku prvenstva Srbije, uz MVP priznanje u Kupu Srbije.

Ove godine napravila je i veliki iskorak u karijeri. Posle sedam seniorskih sezona u TENT-u, Nataša je ovog leta otišla u Sjedinjene Američke Države, gde je potpisala za Kolumbus Fjuri i napravila prvi korak u internacionalnoj klupskoj karijeri. Zvanični sajt američke lige vodi je kao igračicu Srbije na poziciji srednjeg blokera.

Međutim, njen reprezentativni trenutak stigao je u gotovo filmskom scenariju.

Čikuc Dins je ovog leta bila deo mediteranske reprezentacije Srbije koja je nastupala u Tarantu. Odbojkaški savez Srbije uvrstio ju je na spisak kao jednog od srednjih blokera, a ona je turnir završila sa bronzanom medaljom.

U meču za treće mesto Srbija je savladala Grčku sa 3:2, a upravo je Nataša bila jedna od junakinja pobede. Postigla je 21 poen i predvodila naš tim do medalje.

A onda je stigao poziv koji nije očekivala.

Odmah posle osvajanja bronze saznala je da mora da krene put Brna, gde se seniorska reprezentacija Srbije priprema za nastavak Evropskog prvenstva. Povreda Minje Osmajić otvorila je mesto za još jednu srednju blokerku, a Terzić je izabrao upravo Čikuc Dins.

Sada će u Brnu imati priliku da prvi put zaigra na velikom seniorskom prvenstvu Evrope. I to u trenutku kada je Srbiji preko potrebna pomoć na poziciji srednjeg blokera.