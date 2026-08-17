JUVENTUS IMA NOVOG ČUVARA MREŽE: Italijanski reprezentativac postaje "jedinica" stare dame
ITALIJANSKI velikan nastavlja sa pojačanjima, a najnovije je Guljemo Vikario koji dolazi nakon trogodišnje avanture u Totenhemu.
Povremeni reprezentativac azura je imao ozbiljnih problema sa povredama prošle sezone, a njegovo odsustvo je iskoristio Antonin Kinski koji je postao prvi čuvar mreže Totenhema, pa se Vikario odlučio da je vreme da promeni sredinu.
Želeo je da se vrati u domovinu, a želja mu je ispunjena pošto će po pisanjima Fabricija Romana pojačati Juventus.
Stara dama je dugo pregovarala sa Aston vilom oko Emilijana Martineza, ali na kraju su finansijski zahtevi osvajača Lige Evrope bili preveliki za Juve koji se okrenuo drugim rešenjima i brzinski sredio dolazak Vikarija pred početak nove sezone.
On će doći na jednogodišnju pozajmicu u Torinu sa opcijom otkupa i trebao bi biti jedinica stare dame jer je Spaleti bio nezadovoljan prošlogodišnjim nastupima Di Gregorija.
Što se tiče samog Vikarija, ovo mu je prilika da vrati karijeru na pravu stazu, imao je dve dobre sezone u Totenhemu, pamtiće se da je osvojio Ligu Evrope sa pevcima, ali prošle godine je igrao ispod očekivanja, izgubio mesto prvog čuvara i povratak u Italiju mu je bio logičan potez.
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