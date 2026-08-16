Sva dešavanja sa utakmice petog kola Superlige Srbije iz Humske pratite uživo na našem portalu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

PARTIZAN - RADNIČKI 1923 0:1 (0:1)

STRELAC: Sremčević 45. STADION: Partizana. SUDIJA: Danilo Nikolić. ŽUTI KARTONI: Baba - Babić. CRVENI KARTON: Hilu (Radnički 1923) 33. minut.

PARTIZAN: Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba, Vukotić – Traore, Kostić, Zubairu – Že.

RADNIČKI 1923: Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise, Živković (39. Simović), Sremčević. Marušić.

TOK MEČA

Kraj prvog poluvremena!

Treba reći da je Uroš Sremčević fudbaler Crvene zvezde na pozajmici u Kragujevcu. To mu je četvrta pozajmica od dolaska na Marakanu, prethodno je bio u Grafičaru, lučanskoj Mladosti i kruševački Napredak.

Još tri minuta nadoknade u prvom poluvremenu.

45. minut - 0:1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Sa igračem manje, Uroš Sremčević dovodi Radnički iz Kragujevca u vođstvo, muk u Humskoj!

43. minut - KAKVA ŠANSA ZA PARTIZAN! Kostić je bio u prodoru, povukao je loptu i nije asistirao Zubairuu, odlučio se na udarac, ali ga je pročitao Lijeskić i odbranio u korner, posle kojeg Baba šutira daleko preko gola.

40. minut - Novi korner za Radnički 1923, Baba je intervenisao.

39. minut - Prinudna izmena kod gostiju posle isključenja: Slobodan Simović je ušao kod Jovana Živkovića.

37. minut - Zubairu je spustio za Vukotića, koga je lopta iznenadila, nije se snašao kapiten Partizana, a potom hvata dvadesetjednogodišnji Luka Lijeskić.

33. minut - CRVENI KARTON! Pogledaće Danilo Nikolić na monitoru ovaj detalj. Da, crveni karton za Hilua, žuti se briše, Kragujevčani nastavljaju sa igračem manje.

30. minut - Hasan Hilu dobija žuti karton, ispravio je grešku kapitena Milanma Viškovića, a onda odneo Bogdana Kostića i zaslužio opomenu sudije Nikolića. VAR će proveriti ovo da li je direktan crveni karton, dobio je arbitar ovog meča poziv iz sobe za video tehnologiju.

24. minut - Nekadašnji Đak Zvezde, Ilija Babić je dobio žuti karton, posle faula nad Traoreom, koji je protutnjao pored njega po boku. Faul za Partizan. Proverio je VAR ovo, ali nema penala, Vukotić će izvesti "skraćeni korner" za domaće.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

23. minut - Sada Zubairu pokušava ubačajem u kazneni prostor po zemlji, interveniše odbrana Kragujevčana.

19. minut - Kratak prekid meča, zbog bakljade grobara u Humskoj. Nastavljen je duel.

16. minut - Na debiju Idrisu Baba dobija žuti karton, posle faula nad Ilićem. Prvi na utakmici.

14. minut - STATIVA! Že je mogao da uposli igrača kojeg je imao desno, ispao je sebičan i šutirao, ali se isprečila donja konstrukcija Lijeskićevog gola! Opet je kiksnuo golman Radničkog i okliznuo se, međutim, Že nije imao sreće.

14. minut - UZVRAĆA Radnički! Posle ubačene lopte iz centaršuta, Nikola Marjanović je glavom tukao pored gola!

9. minut - PRILIKA za domaće! Zubairu je na dodavanje Traorea u šesnaestercu, tukao nekoliko metara po zemlji pored gola.

8. minut - Tražili su gosti penal, posle intervencije Milana Roganovića u svom šesnaestercu, ali nije bilo govora o najstrožoj kazni.

3. minut - Evo prvog kornera za goste, reaguje pravovremeno odbrana Partizana i izbacuje loptu.

1. minut - ŠANSA! Umalo odmah da Partizan dođe do vođstva: Karambol je bio u šesnaestercu, posle greške golmana Lijeskića, nije se oba puta snašao Že i dva "zicera" su propala!

Počeo je susret Partizan - Radnički 1923.

PRE UTAKMICE

20.48 - Uskoro počinje meč u Humskoj.

20.38 - Treba reći da Feđa Dudić jedino protiv Partizana nema pobedu nad "velikom trojkom" srpskog fudbala. Imao je priliku da trijumfuje nad Crvenom zvezdom, Vojvodinom, ali nikad protiv crno-belih, pa bi večeras mogao da prekine taj neprijatni niz.

Inače, u prethodnih šest mečeva, Dudić je protiv Partizana upisao po tri remija i poraza, sva tri puta je njegov klub nerešeno igrao u Humskoj. Zanimljivo da su Kragujevčani u dva od ta tri duela, vodili 2:0, ali nisu uspeli da se raduju.

19.55 - Podsetimo se šta su treneri dva kluba izjavila u najavi ovog duela.

Saša Ilić (Partizan):

FOTO: FK Partizan

"Mi smo već dovoljno bodova izgubili, očekujem reakciju mojih igrača – da odigramo maksimalno motivisano i agresivno, da diktiramo tempo i zabeležimo pobedu.

Utakmica protiv Hetafea nam je svima u podsvesti, ali hajde da prvo budemo fokusirani na Radnički. To je ekipa koja igra izuzetno intenzivan fudbal, napadaju jedan na jedan i to može da nam predstavlja problem.", istakao je legendarni as na klupi "parnog valjka".

O debiju Babe je naglasio:

"Idrisu trenira sa nama već više od nedelju dana, izuzetan je profesionalac i došao je u dobrom fizičkom stanju. Sigurno će dobiti određenu minutažu, ozbiljno računamo na njega u narednim utakmicama", dodao je Ilić.

Feđa Dudić (Radnički 1923):

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

"Svi želimo pobedu. Polako se kompletiramo, sve ide u željenom smeru i sa ambicijama dolazimo na JNA. Pobeda protiv Zemuna donela nam je potreban mir. Pripremali smo se u dobrom raspoloženju i verujemo da možemo odigrati kvalitetnu utakmicu.

Stil Radničkog je prepoznatljiv i pokušaćemo da ubrzamo igru koliko god budemo mogli. Nadamo se i umoru protivnika, kao i tome da će mu misli pomalo odlutati prema četvrtku i utakmici protiv Hetafea.", naglasio je Dudić.

19.48 - Kao što smo i najavili, kod crno-belih debituje tridesetogodišnji vezista Idrisu Baba, koji je stigao iz španske Almerije.

19.46 - U timu Partizana ponovo se na gol vratio Marko Milošević, dok će napad gostiju predvoditi fudbaler Zvezde na pozajmici u Kragujevcu, Uroš Sremčević.

19.40 - Dobro veče i dobrodošli na lajv blog večerašnjeg meča, za koji su izašli i sastavi obe ekipe.

UVOD

Fudbaleri Partizana dočekuju Kragujevčane u petom kolu srpskog prvenstva, sa željom da poprave utisak iz prethodna tri meča.

Crno-beli daleko bolje partije pružaju u Evropi, pošto su u kvalifikacijama za Ligu konferencije stigli do poslednjeg koraka, gde ih već u četvrtak čeka prvi od dva meča protiv Hetafea. Nema sumnje da su Španci veliki favoriti u tim duelima, ali četa Saše Ilića želi da se domogne ulaska u najmlađe UEFA klupsko takmičenje.

Pre toga "parni valjak" čeka okršaj sa Kragujevčana, posle loših izdanja na startu domaćeg šampionata. Podsetimo, Partizan je na premijeri remizirao sa Zemunom u Ubu (2:2), potom savladao Mačvu u Šapcu (3:1), a onda u prethodnoj utakmici izgubio u Humskoj od IMT 1:2.

FOTO: FK Partizan

Dušan Žagar doneo je vođstvo "traktoristima" (52.) u tom susretu, izjednačio kapiten Milan Vukotić u 88. minutu, dok je istorijsku pobedu gostima obezbedio Lebi u sudijskoj nadoknadi vremena. Inače, Partizan je prethodno gostovanje u Nišu ekipi Radničkog odložio zbog obaveza na evropskoj sceni.

S druge strane, Kragujevčani su u novu sezonu krenuli s dva poraza, u Novom Pazaru (0:1) od istoimene ekipe i na Banovom brdu protiv Čukaričkog (0:3), da bi istim rezultatom pobedili Zemun na "Čika Dači" (3:0) u prethodnoj rundi i prekinuli crnu seriju.

Domaćin je bez Alekse Zekovića, koji je u meču protiv Novobeograđana isključen, dok se očekuje da u ovoj utakmici debituje iskusni vezista Idrisu Baba (30), poslednje pojačanje Beograđana iz španske Almerije.

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