VUČIĆ O POŽARIMA I NAPADIMA BLOKADERA: Kupujemo još vozila i helikoptera, oni pojma nemaju o državi
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govori na Informer TV o svim aktuelnim temama, a osvrnuo se i na situaciju o požarima i napadima blokadera.
O stanju na terenu zbog požara, i činjenice da blokaderi od toga prave političko pitanje, predsednik kaže sledeće:
- Mi smo kupili u sedam godina kupili više vozila nego što smo ih imali pre tih sedam godina. I kupujemo još 50 vozila, posebno ona manja koja mogu svuda da odu i da stignu. Kupujemo još helikoptera, verujem i još neki ruski kamov, tako da imamo veoma zavidnu flotu helikoptera, verovatno najbolju što se tiče gašenja požara u regionu. Morate da razumete te ljude, oni su učestvovali u urušavanju države, moraju da se naprave kao da su negde korisni. Oni pojma nemaju o državi - naglasio je predsednik.
Vučić je dodao da država nije igračka, i kako "Studenti" imaju strašnu potrebu da pokažu kako su negde korisni.
- Sećate se one laži iz Niša kako je Milić falsifikovao priču o listama, kako su lagali da je očišćeno sve za deset dana. I to je naravno trik. I dalje taj problem nije u potpunosti rešen, ali im je nešto potrebno. Pa ste videli one jadne marketinške poteze pojedinih političara, sada što se tiče požara - rekao je on.
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