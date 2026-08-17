KAKAV OBRT! Trener Zvezde povukao neočekivan potez - stopirao već gotov transfer, ali to nije sve

Dolazak novog stratega na Marakanu stižu i neki novi vetrovi u crno-beli tabor!

Foto: D. Milovanović

Iako je bilo nerealno očekivati da će Albert Rijera napraviti potpunu revoluciju nakon samo jednog odrađenog treninga, jasno je da će Crvena zvezda u duel protiv Viktorije iz Plzenja ući sa potpuno drugačijom strukturom tima u odnosu na eru Dejana Stankovića.

"Mocart sport" otkriva da je Španac na prvom treningu akcenat stavio na čuvanje lopte i posed, a odmah je povukao i prve konkretne poteze. Odlučio je da rehabilituje igrače koji su bili u drugom planu, pa će tako novu šansu u crveno-belom dresu dobiti Hendel, Badžo, kao i Vladimir Lučić.

Najveće promene i preokreti dogodili su se u defanzivnoj liniji tima. Uprava kluba je odlučila da završi izlazni transfer Naira Tiknizijana pre meča sa Plzenjom, pa će reprezentativac Jermenije karijeru nastaviti u Atini. Rijera je dao zeleno svetlo za ovaj transfer jer mu je potreban bek potpuno drugačijeg profila – igrač koji se u fazi izgradnje napada transformiše u "šesticu", ulazi u sredinu terena i tako stvara višak u veznom redu.

Ovakva filozofija novog trenera potpuno je stopirala već viđeni transfer levog beka AZ Alkmara, Mesa De Vita, ističe isti izvor. Iako je Crvena zvezda dogovorila sve detalje sa holandskim klubom oko dovođenja fudbalera koji je iza sebe imao impresivnu sezonu sa 52 utakmice, šest golova i 13 asistencija, Rijera je ostao tvrd u svom taktičkom stavu da mu klasičan levi bek tog tipa nije potreban.

S obzirom na to da je Adem Avdić povređen, a da se povratak Mihaila Ristića još uvek čeka, Crvena zvezda trenutno ima samo jednog klasičnog levog beka, tinejdžera Mateju Striku. Zbog toga će Rijera na svom debiju biti primoran na ozbiljnu improvizaciju. Kao potencijalna rešenja na ovoj poziciji figuriraju Timi Maks Elšnik ili Seol, koji bi mogli da odgovore specifičnim zahtevima španskog stručnjaka. Biće to izuzetno hrabar i riskantan potez na samom početku Rijerinog mandata na klupi Crvene zvezde.

