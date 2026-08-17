"STATISTIKA SADA IZGLEDA VEOMA KATASTROFALNO" Kijev prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama
KIJEV je prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama jer je statistika plašila Ukrajince, izjavio je dopisnik nemačke televizije "Velt" Ibrahim Nabar.
Prema njegovim rečima, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo odlučilo se na takav korak zato što "statistika sada izgleda veoma katastrofalno".
-I to, naravno, plaši ljude - konstatovao je novinar.
On je dodao da su Ukrajinci umorni od nedostatka informacija i stalnog pritiska, zbog čega ovakvi postupci vlasti izazivaju dodatna pitanja.
- Posebno kada je reč o najbržim ruskim raketama. Ljudi su sada, u suštini, zbunjeni i ne znaju šta da misle - zaključio je Nabar.
Objavljivanje podataka o broju oborenih ruskih raketa obustavljeno je 11. avgusta.
Ukrajinske vlasti donele su takvu odluku nakon jednog od ruskih udara tokom kojeg, prema navodima medija, nije oborena nijedna ruska raketa
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSKI UDARI SVE OPASNIJI: Ukrajini nedostaje municije
14. 08. 2026. u 16:11
VELIKI UDAR RUSIJE: Uništeno skladište sa 15.000 dronova u Kijevu
11. 08. 2026. u 19:53
"DO POSLEDNjEG UKRAJINCA" NATO ima samo jedan cilj u sukobu sa Rusijom
09. 08. 2026. u 22:02
"UKRAJINA MORA DA PRIHVATI RUSKE USLOVE ILI SLEDI KOLAPS" Američki pukovnik upozorava
09. 08. 2026. u 21:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)