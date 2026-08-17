Svet

"STATISTIKA SADA IZGLEDA VEOMA KATASTROFALNO" Kijev prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama

Dragana Drlačić

17. 08. 2026. u 11:26

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KIJEV je prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama jer je statistika plašila Ukrajince, izjavio je dopisnik nemačke televizije "Velt" Ibrahim Nabar.

СТАТИСТИКА САДА ИЗГЛЕДА ВЕОМА КАТАСТРОФАЛНО Кијев престао да објављује податке о пресретнутим руским ракетама

Foto: Tanjug/Roscosmos space corporation, via AP

Prema njegovim rečima, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo odlučilo se na takav korak zato što "statistika sada izgleda veoma katastrofalno".

-I to, naravno, plaši ljude - konstatovao je novinar.

On je dodao da su Ukrajinci umorni od nedostatka informacija i stalnog pritiska, zbog čega ovakvi postupci vlasti izazivaju dodatna pitanja.

- Posebno kada je reč o najbržim ruskim raketama. Ljudi su sada, u suštini, zbunjeni i ne znaju šta da misle - zaključio je Nabar.

Objavljivanje podataka o broju oborenih ruskih raketa obustavljeno je 11. avgusta.

Ukrajinske vlasti donele su takvu odluku nakon jednog od ruskih udara tokom kojeg, prema navodima medija, nije oborena nijedna ruska raketa

(Sputnjik)

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