"STATISTIKA SADA IZGLEDA VEOMA KATASTROFALNO" Kijev prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama

KIJEV je prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama jer je statistika plašila Ukrajince, izjavio je dopisnik nemačke televizije "Velt" Ibrahim Nabar.

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Prema njegovim rečima, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo odlučilo se na takav korak zato što "statistika sada izgleda veoma katastrofalno".

-I to, naravno, plaši ljude - konstatovao je novinar.

On je dodao da su Ukrajinci umorni od nedostatka informacija i stalnog pritiska, zbog čega ovakvi postupci vlasti izazivaju dodatna pitanja.

- Posebno kada je reč o najbržim ruskim raketama. Ljudi su sada, u suštini, zbunjeni i ne znaju šta da misle - zaključio je Nabar.

Objavljivanje podataka o broju oborenih ruskih raketa obustavljeno je 11. avgusta.

Ukrajinske vlasti donele su takvu odluku nakon jednog od ruskih udara tokom kojeg, prema navodima medija, nije oborena nijedna ruska raketa

(Sputnjik)