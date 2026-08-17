STRMOGLAVI PAD BEOGRADSKOG UNIVERZITETA: Zbog političara Đokića sunovrat na svim rang listama (FOTO)
Od kada je političar Vladan Đokić zaseo u rektorsku fotelju, Beogradski univerzitet doživeo je sunovrat na svim rang listama!
Univerzitet u Beogradu ispao je iz Top 500 na Šangajskoj listi.
Na CWUR Global 2000 rang listi, Đokić je srozao BU sa 348. na 393. mesto.
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