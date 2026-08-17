Politika

STRMOGLAVI PAD BEOGRADSKOG UNIVERZITETA: Zbog političara Đokića sunovrat na svim rang listama (FOTO)

В.Н.

17. 08. 2026. u 09:11

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Od kada je političar Vladan Đokić zaseo u rektorsku fotelju, Beogradski univerzitet doživeo je sunovrat na svim rang listama!

СТРМОГЛАВИ ПАД БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА: Због политичара Ђокића суноврат на свим ранг листама (ФОТО)

Foto: Printskrin

Univerzitet u Beogradu ispao je iz Top 500 na Šangajskoj listi.

Foto: Printskrin

 

Foto: Printskrin

 

Na CWUR Global 2000 rang listi, Đokić je srozao BU sa 348. na 393. mesto.

Foto: Printskrin

 

Foto: Printskrin

 

A ono što još više "bode oči" je da je jedan čovek kojeg blokaderi nazivaju "ćaci", Stojan Radenović, sam držao Beogradski univerzitet za čak 200 mesta iznad onoga što je Đokić napravio, tj šta je uništio...

Foto: Printskrin

 

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