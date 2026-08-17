GDE, BAŠ SADA! Reprezentativac Srbije ode iz Crvene zvezde?
Albert Rijera je preuzeo Crvenu zvezdu i već odradio prvi trening sa ekipom uoči susreta sa Viktorijom Plzenj u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.
Ostaje da se vidi sa kojim sastavom će Španac debitovati na klupi crveno-belih i na koje će se igrače ubuduće najviše oslanjati, ali bi uskoro mogao da ostane bez Strahinje Erakovića.
Kako prenose ruski mediji, srpski defanzivac mogao bi da se vrati u Zenit po isteku pozajmice.
Crvena zvezda i klub iz Sankt Peterburga zasad nisu postigli dogovor o trajnom transferu 25-godišnjeg fudbalera, pa su pregovori navodno dospeli u zastoj, iako se ranije spekulisalo da će Zvezda aktivirati opciju za otkup njegovog ugovora.
Erakovićeva pozajmica ističe 31. avgusta, što znači da bi trebalo da ostane uz ekipu do završetka evropskih kvalifikacija. Ipak, ukoliko u međuvremenu ne dođe do dogovora dva kluba, mogao bi već početkom septembra da se vrati u Zenit.
Strahinja se u Zvezdu vratio na pozajmicu još u februaru tekuće godine, a na početku ove sezone upisao je šest nastupa u crveno-belom, po tri u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampiona.
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