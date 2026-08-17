VAŽNO ZA TURISTE KOJI IDU U GRČKU: Jak vetar poremetio trajekte, a opasnost od požara i dalje traje

TURISTI koji se nalaze u Grčkoj ili tek kreću na letovanje trebalo bi da narednih dana obrate posebnu pažnju na vremenske uslove i obaveštenja nadležnih službi.

Mark Hertzberg / Zuma Press / Profimedia

Snažni severni vetrovi u Egejskom moru prethodnih dana poremetili su trajektni saobraćaj baš u vreme velikog talasa putovanja povodom praznika 15. avgusta.

Zabrane isplovljavanja bile su uvedene u pojedinim lukama, dok su neke linije imale izmenjen red vožnje. Saobraćaj se potom postepeno normalizovao, ali su vremenski uslovi još jednom pokazali koliko brzo plan putovanja do grčkih ostrva može da se promeni.

Vetar povećava i opasnost od požara

Jak vetar ne predstavlja problem samo za putnike koji koriste trajekte.

U kombinaciji sa visokim temperaturama i suvom vegetacijom, on može da doprinese brzom širenju šumskih požara.

Grčka Civilna zaštita svakodnevno objavljuje mapu rizika od požara za različite delove zemlje, a turistima se savetuje da pre putovanja provere situaciju upravo u oblasti u kojoj će boraviti.

Grčka se prethodnih dana već suočila sa ozbiljnim požarima. Na Halkidikiju je vatra zahvatila područje Sivirija na Kasandri, zbog čega su stotine turista i meštana morale da budu evakuisane.

Putujete trajektom? Proverite polazak pre nego što krenete

Za turiste koji narednih dana putuju ka grčkim ostrvima najvažniji savet je jednostavan – proverite status svog trajekta neposredno pre polaska ka luci.

Red vožnje može biti promenjen zbog jakog vetra i stanja na moru, pa se ne treba oslanjati isključivo na informaciju dobijenu prilikom kupovine karte.

Najsigurnije je proveriti obaveštenja konkretne trajektne kompanije i informacije lučkih službi.

Obratite pažnju na poruke sa broja 112

Turisti koji se već nalaze u Grčkoj trebalo bi da obrate pažnju i na upozorenja grčkog sistema 112.

U slučaju požara ili druge neposredne opasnosti, preko ovog sistema mogu stići upozorenja i instrukcije za evakuaciju.

Takve poruke ne treba ignorisati čak ni kada se vatra ne vidi iz mesta u kojem se nalazite, jer jak vetar može veoma brzo da promeni pravac i brzinu širenja požara.

Ne znači da je cela Grčka ugrožena

Važno je, međutim, ne stvarati nepotrebnu paniku.

Požar u jednom delu zemlje ili problemi sa trajektima u određenoj luci ne znače da su sva grčka letovališta ugrožena ili da putovanje treba automatski otkazati.

Uslovi mogu značajno da se razlikuju od regiona do regiona.

Zato je za one koji ovih dana kreću na letovanje najvažnije da provere tri stvari: vremensku prognozu, status prevoza i aktuelnu mapu opasnosti od požara za konkretnu oblast u koju putuju.

U jeku letnje sezone nekoliko minuta provedenih u proveri tih informacija može da spreči neprijatno iznenađenje kada već stignete do luke ili letovališta.

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