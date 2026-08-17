DRAMA! DŽamal Musijala se srušio na terenu, stigle prve informacije (VIDEO)

Novi snimak iz Minhena pokazao je koliko je dramatičan bio trenutak kada se Džamal ​​Musijala iznenada našao na terenu tokom prijateljske utakmice između Bajerna i RB Lajpciga.

Pressefoto ULMER / Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemački reprezentativac se srušio bez kontakta sa protivnikom posle samo petnaest minuta na terenu, a sada su se pojavile nove informacije o njegovom stanju, pišu Sportske novosti.

Sve se dogodilo u 84. minutu. Musijala se iznenada našao na terenu, novo pojačanje Bajerna Ismail Saibari je prvi pritrčao do njega, a saigrači i igrači Lajpciga su odmah pozvali medicinsku pomoć.

Lekari i fizioterapeuti su utrčali na teren, stigla su nosila, a zabrinutost je trajala sve dok član medicinskog osoblja nije pokazao palac gore, signalizirajući da je stanje 23-godišnjeg Nemca stabilno.

Musijala je potom uspeo sam da ustane i napusti teren, iako je prema izveštajima nemačkih medija izgledao ošamućeno i nestabilno. Članovi Bajernovog medicinskog tima su ga sproveli u svlačionicu.

“Musiala”



Porque el jugador del Bayern Munich se DESPLOMÓ en pleno partido y aún no hay parte médico. pic.twitter.com/OU9ExFfgkg — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 16, 2026

Prema pisanju Bilda, Musijala je osetio iznenadnu vrtoglavicu, a jedan od mogućih uzroka je velika vrućina. U Minhenu je temperatura bila iznad 30 stepeni, prema nekim izveštajima oko 33, pa se sumnja na privremene probleme sa cirkulacijom.

Bajern još nije objavio detaljniju medicinsku dijagnozu niti zvanično objasnio zašto se Musijala srušio. Sportski direktor Maks Eberl jeste poslao ohrabrujuću poruku nekoliko sati posle utakmice.

- Najvažnije je da je dobro. Za sada nema ništa drugo da se kaže o svemu ostalom - rekao je Eberl.

Prve informacije nakon incidenta ne ukazuju na ozbiljan problem, a prema izveštajima koji su se pojavili tokom nedelje, očekuje se da bi Musijala mogao da se vrati treninzima u narednim danima. Bajern će nastaviti da pažljivo prati njegovo stanje.

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se nemački reprezentativac tek nedavno vratio treninzima sa punim radnim vremenom nakon dužeg perioda problema sa povredama.

Prošle godine je zadobio tešku povredu na Svetskom klupskom prvenstvu, zatim je imao dodatnih problema sa skočnim zglobom i deo leta je proveo radeći na individualnom programu.