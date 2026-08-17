Politika

"ŽELIMO DA OTVORIMO JOŠ VIŠE PROSTORA ZA NOVE INVESTICIJE": Vučić primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Koreje

В.Н.

17. 08. 2026. u 10:20

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Koreje Hong Gun Ðonga i poželeo mu uspešan mandat i mnogo dobrih rezultata u daljem približavanju Srbije i Republike Koreje.

ЖЕЛИМО ДА ОТВОРИМО ЈОШ ВИШЕ ПРОСТОРА ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: Вучић примио акредитивна писма новоименованог амбасадора Републике Кореје

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

Vučić je naveo da je sa novoimenovanim ambasadorom Koreje razgovarao o novim mogućnostima za saradnju dve zemlje, koja poslednjih godina, kako je naveo, dobija sve snažniji zamah, naročito na ekonomskom planu.

"Korejske kompanije prepoznale su Srbiju kao dobro mesto za ulaganja, a želimo da otvorimo još više prostora za nove investicije, povezivanje naših privreda i konkretne zajedničke projekte", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je razgovarano i o intenziviranju političkog dijaloga i češćim kontaktima između naših zemalja, kao i o učešću Republike Koreje na EXPO 2027 u Beogradu.

Predsednik Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma i ambasadora Narodne Demokratske Republike Alžir Monsefa Mansrija, ambasadora Republike Kazahstan Bolata Imanbajeva, nove ambasadorke Savezne Republike Nemačke Anke Gizele Holštajn, kao i ambasadora Republike Austrije Eno Drofenika.
 

(Tanjug)

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