SLAVNI PELE JE GLEDAO ISTORIJU! Radnički je ovako prvi put dobio Partizan u Humskoj! Sada su ponovili taj podvig! (VIDEO)
Kragujevčani odneli sva tri boda sa stadiona crno-belih.
Upisao je Partizan drugi poraz zaredom u Humskoj, pošto je posle IMT-a (1:2) večeras izgubio i od Radničkog 1923 sa 0:1.
Strelac jedinog gola na utakmici bio je napadač Zvezde na pozajmici u Kragujevcu, Uroš Sremčević, koji je srušio mit star 57 godina.
Preciznije, tim sa "Čika Dače" poslednji put je slavio na terenu crno-belih 6. septembra daleke 1969. godine sa ubedljivih 4:1, u tadašnjoj elitnoj ligi bivše Jugoslavije.
Golove za Kragujevčane, tada su postigli: Radivoje Stojović (dva), Sava Paunović i Slobodan Žarac. Bila je to jedna od najvećih senzacija u to vreme.
Jedini pogodak za Partizan postigao je Vladislav Kovačević. Golove sa te utakmice pogledajte ovde.
Sa tribina stadiona ovaj meč je posmatrao čak i najveći brazilski fudbaler svih vremena, legendarni Pele, čiji je Santos tih dana boravio u Beogradu.
Ako se gleda učinak od proglašenja nezavisnosti Srbije (2006. godine), Radničkom 1923 je ovo prva, istorijska pobeda na terenu višestrukog šampiona naše države.
Istovremeno je i trener Kragujevčana, Feđa Dudić prekinuo niz od šest međusobnih mečeva protiv Partizana, pošto je do večeras imao po tri remija i poraza.
Posle ovog trijumfa, Radnički je na šestom mestu sa šest bodova, dok su crno-beli u plej-aut zoni, sa četiri boda na kontu i zauzimaju desetu poziciju!
Od ostalih današnjih duela, Zemun je poražen od Lučanaca kod kuće 0:1 (0:1), golom Vasila Takovskog u 9. minutu, dok su IMT i Radnički Niš odigrali bez golova 0:0.
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