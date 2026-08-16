Fudbal

SLAVNI PELE JE GLEDAO ISTORIJU! Radnički je ovako prvi put dobio Partizan u Humskoj! Sada su ponovili taj podvig! (VIDEO)

Новости онлине/С.С.

16. 08. 2026. u 23:22

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Kragujevčani odneli sva tri boda sa stadiona crno-belih.

СЛАВНИ ПЕЛЕ ЈЕ ГЛЕДАО ИСТОРИЈУ! Раднички је овако први пут добио Партизан у Хумској! Сада су поновили тај подвиг! (ВИДЕО)

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Upisao je Partizan drugi poraz zaredom u Humskoj, pošto je posle IMT-a (1:2) večeras izgubio i od Radničkog 1923 sa 0:1.

Strelac jedinog gola na utakmici bio je napadač Zvezde na pozajmici u Kragujevcu, Uroš Sremčević, koji je srušio mit star 57 godina.

Preciznije, tim sa "Čika Dače" poslednji put je slavio na terenu crno-belih 6. septembra daleke 1969. godine sa ubedljivih 4:1, u tadašnjoj elitnoj ligi bivše Jugoslavije.

Golove za Kragujevčane, tada su postigli: Radivoje Stojović (dva), Sava Paunović i Slobodan Žarac. Bila je to jedna od najvećih senzacija u to vreme.

Foto: Фото: Dusan Milenkovic/ATAImages/

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Jedini pogodak za Partizan postigao je Vladislav Kovačević. Golove sa te utakmice pogledajte ovde.

Sa tribina stadiona ovaj meč je posmatrao čak i najveći brazilski fudbaler svih vremena, legendarni Pele, čiji je Santos tih dana boravio u Beogradu.

Ako se gleda učinak od proglašenja nezavisnosti Srbije (2006. godine), Radničkom 1923 je ovo prva, istorijska pobeda na terenu višestrukog šampiona naše države.

Istovremeno je i trener Kragujevčana, Feđa Dudić prekinuo niz od šest međusobnih mečeva protiv Partizana, pošto je do večeras imao po tri remija i poraza.

Posle ovog trijumfa, Radnički je na šestom mestu sa šest bodova, dok su crno-beli u plej-aut zoni, sa četiri boda na kontu i zauzimaju desetu poziciju!

Od ostalih današnjih duela, Zemun je poražen od Lučanaca kod kuće 0:1 (0:1), golom Vasila Takovskog u 9. minutu, dok su IMT i Radnički Niš odigrali bez golova 0:0.

Standings provided by Sofascore

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