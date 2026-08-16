SAŠA ILIĆ NIKAD KRAĆI! Trener Partizana o uzrocima drugog uzastopnog poraza!
Crno-beli ponovo razočarali svoje pristalice.
Partizan je drugi put zaredom izgubio na svom terenu, pošto je posle IMT (2:1) bodove iz Humske odneo i Radnički 1923 slavivši sa 1:0.
Gol odluke postigao je Uroš Sremčević, fudbaler Zvezde na pozajmici u Kragujevcu, pa ni veliki broj propuštenih prilika nije pomogao domaćinu da izbegne neuspeh pred gostovanje Hetafeu (četvrtak, 20.00).
Trener Partizana, Saša Ilić, analizirao je razloge lošeg izdanja uoči meča sezone u plej ofu Lige konferencija.
- Puno promašenih šansi, primili smo gol sa igračem više, nismo iskoristili određene šanse, napadali smo u drugom poluvremenu, golman Kragujevca je super branio, idemo dalje.
"Parni valjak" već za četiri dana dočekuje Špance u prvoj utakmici plej-ofa za ulazak u treći rang UEFA klupskog takmičenja.
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