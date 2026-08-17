"NAPADI NA NOVINARE POSTALI SU NAJSTRAŠNIJI MANIR BLOKADERA": ANS najoštrije osuđuje napade na ekipu Novosadske televizije u Bačkoj Palanci
ASOCIJACIJA novinara Srbije – ANS najoštrije osuđuje vređanje, verbalne i fizičke napade na ekipu Novosadske televizije u Bačkoj Palanci.
- Blokaderi su na skupu u ovom mestu najgnusnije vređali i ometali novinarku i snimatelja Novosadske televizije u obavljanju svog posla.
Napadi na novinare postali su najstrašniji manir blokadera koji se nastavlja iz dana u dan. Bezbednost novinara predstavlja temelj svakog demokratskog društva, zbog čega najoštrije osuđujemo sve učestalije napade, pretnje i vređanja usmerene protiv ekipe Novosadske televizije.
ANS zahteva da se napadi na novinare koji pošteno obavljaju svoj posao odmah zaustave.
Dosta je targetiranja novinara. Dosta je pretnji. Dosta je nasilja nad novinarskim ekipama. - navodi se u saopštenju ANS.
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