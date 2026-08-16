Ostali sportovi

SRBIJA NASTAVILA TRADICIJU! Adriana Vilagoš osvojila medalju na Evropskom prvenstvu!

Новости онлине/С.С.

16. 08. 2026. u 22:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Veliki uspeh srpske atletičarke u Birmingemu.

СРБИЈА НАСТАВИЛА ТРАДИЦИЈУ! Адриана Вилагош освојила медаљу на Европском првенству!

AP Photo/Matthias Schrader

Srbijo, raduj se! Adrijana Vilagoš je ponovo na podijumu prvenstva Evrope.

Posle dva uzastopna srebra, srpska atletičarka u bacanju koplja osvojila je bronzanu medalju na takmičenju u Birmingemu sa hicem 56,65.

Vilagoš je time osvojila treću medalju u nizu na evropskim prvenstvima, posle srebra u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine.

Vredi istaći da je Adriana, rođena 2004. godine, bila druga najmlađa takmičarka u finalu.

AP Photo/Matthias Schrader

Vilagoš je do bronzanog rezultata došla bacanjem u drugoj rundi (60,93), a u svim ostalim bacanjima je dosta podbacila, nijednom preko 56 metara.

Sve je to bilo daleko od njenog rekorda karijere (67,22), ali i sezone (63,83). Da je bacila rekord sezone, uzela bi zlato, poređenja radi.

Zlato je osvojila Hrvatica Sara Kolak, koja je u prvoj seriji bacila 62,43.

Srebro je pripalo Nemici Juliji Ulbriht rezultatom od 61,53.

BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica