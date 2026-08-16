SRBIJA NASTAVILA TRADICIJU! Adriana Vilagoš osvojila medalju na Evropskom prvenstvu!

Veliki uspeh srpske atletičarke u Birmingemu.

AP Photo/Matthias Schrader

Srbijo, raduj se! Adrijana Vilagoš je ponovo na podijumu prvenstva Evrope.

Posle dva uzastopna srebra, srpska atletičarka u bacanju koplja osvojila je bronzanu medalju na takmičenju u Birmingemu sa hicem 56,65.

Vilagoš je time osvojila treću medalju u nizu na evropskim prvenstvima, posle srebra u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine.

Vredi istaći da je Adriana, rođena 2004. godine, bila druga najmlađa takmičarka u finalu.

AP Photo/Matthias Schrader

Vilagoš je do bronzanog rezultata došla bacanjem u drugoj rundi (60,93), a u svim ostalim bacanjima je dosta podbacila, nijednom preko 56 metara.

Sve je to bilo daleko od njenog rekorda karijere (67,22), ali i sezone (63,83). Da je bacila rekord sezone, uzela bi zlato, poređenja radi.

Zlato je osvojila Hrvatica Sara Kolak, koja je u prvoj seriji bacila 62,43.

Srebro je pripalo Nemici Juliji Ulbriht rezultatom od 61,53.

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