SRBIJA NASTAVILA TRADICIJU! Adriana Vilagoš osvojila medalju na Evropskom prvenstvu!
Veliki uspeh srpske atletičarke u Birmingemu.
Srbijo, raduj se! Adrijana Vilagoš je ponovo na podijumu prvenstva Evrope.
Posle dva uzastopna srebra, srpska atletičarka u bacanju koplja osvojila je bronzanu medalju na takmičenju u Birmingemu sa hicem 56,65.
Vilagoš je time osvojila treću medalju u nizu na evropskim prvenstvima, posle srebra u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine.
Vredi istaći da je Adriana, rođena 2004. godine, bila druga najmlađa takmičarka u finalu.
Vilagoš je do bronzanog rezultata došla bacanjem u drugoj rundi (60,93), a u svim ostalim bacanjima je dosta podbacila, nijednom preko 56 metara.
Sve je to bilo daleko od njenog rekorda karijere (67,22), ali i sezone (63,83). Da je bacila rekord sezone, uzela bi zlato, poređenja radi.
Zlato je osvojila Hrvatica Sara Kolak, koja je u prvoj seriji bacila 62,43.
Srebro je pripalo Nemici Juliji Ulbriht rezultatom od 61,53.
BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu
Preporučujemo
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
16. 08. 2026. u 17:35
NOVI TRENER ZVEZDE ŠOKIRAO NA PROMOCIJI! "Stanković mi je idol"!
16. 08. 2026. u 15:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)