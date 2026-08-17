PAO POTPIS! Juventus doveo reprezentativca Kolumbije

Dosadašnji fudbaler Bolonje i reprezentativac Kolumbije Džon Lukumi potpisao je ugovor sa Juventusom do 30. juna 2030. godine, saopštio je danas torinski klub.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

U saopštenju je objavljeno da će Juventus da isplati obeštećenje Bolonji od 20 miliona evra za Lukumija. Takođe, navodi se da su predviđeni i bonusi za kolumbijskog fudbalera u maksimalnom iznosu od dva miliona evra koji će zavisiti od ispunjenja određenih sportskih ciljeva.

Lukumi (28) je u Bolonju stigao 2022. godine iz Genka. On je za belgijski klub nastupao četiri godine, a igračku karijeru je počeo u ekipi Deportivo Kali.

Za reprezentaciju Kolumbije nastupio je na 42 meča.

Fudbaleri Juventusa će 23. avgusta u prvom kolu Serije A gostovati Frozinoneu.