Politika

BLOKADERI HOĆE DA UKINU ZAGARANTOVANI MINIMALAC! Sve im smeta, objavili jeziv plan za posle izbora

В.Н.

17. 08. 2026. u 08:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U BLOKADERSKOM "Danasu" objavljen je plan koji blokaderi planiraju da sprovedu ako pobede na izborima! Oni su sada izašli sa planom da ukinu minimalnu zaradu u Srbiji!

БЛОКАДЕРИ ХОЋЕ ДА УКИНУ ЗАГАРАНТОВАНИ МИНИМАЛАЦ! Све им смета, објавили језив план за после избора

Foto: D. Milovanović

Naime, blokaderi hoće da ukinu zagarantovani minimalac za sve radnike u Srbiji!

Foto: Printsrkin

U tekstu pod naslovom "Minimalna zarada treba da bude 0,00" blokaderski "stručnjaci" objašnjavaju kako niko nije tu da radniku obezbedi dostojanstven život, i da treba ukinuti minimalnu zaradu u potpunosti!

(Alo!)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica