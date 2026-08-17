BLOKADERI HOĆE DA UKINU ZAGARANTOVANI MINIMALAC! Sve im smeta, objavili jeziv plan za posle izbora

U BLOKADERSKOM "Danasu" objavljen je plan koji blokaderi planiraju da sprovedu ako pobede na izborima! Oni su sada izašli sa planom da ukinu minimalnu zaradu u Srbiji!

Foto: D. Milovanović

Naime, blokaderi hoće da ukinu zagarantovani minimalac za sve radnike u Srbiji!

Foto: Printsrkin

U tekstu pod naslovom "Minimalna zarada treba da bude 0,00" blokaderski "stručnjaci" objašnjavaju kako niko nije tu da radniku obezbedi dostojanstven život, i da treba ukinuti minimalnu zaradu u potpunosti!

(Alo!)

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