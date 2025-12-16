NEKI ĆE SE VEOMA OBRADOVATI: Formula 1 uvodi promenu

Internacionalni Autodrom u portugalskom gradu Algarveu ponovo će biti domaćin trka Formule 1, saopšteno je danas.

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno iz Formule 1, potpisan je dvogodišnji ugovor pa će se trke u Algarveu sigurno voziti 2027. i 2028. godine.

Internacionalni Autodrom u Algarveu je prethodno bio domaćin trka Formule 1 2020. i 2021.



Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)