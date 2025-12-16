Ostali sportovi

NEKI ĆE SE VEOMA OBRADOVATI: Formula 1 uvodi promenu

16. 12. 2025. u 12:55

Internacionalni Autodrom u portugalskom gradu Algarveu ponovo će biti domaćin trka Formule 1, saopšteno je danas.

НЕКИ ЋЕ СЕ ВЕОМА ОБРАДОВАТИ: Формула 1 уводи промену

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno iz Formule 1, potpisan je dvogodišnji ugovor pa će se trke u Algarveu sigurno voziti 2027. i 2028. godine. 

Internacionalni Autodrom u Algarveu je prethodno bio domaćin trka Formule 1 2020. i 2021. 
 

