NEKI ĆE SE VEOMA OBRADOVATI: Formula 1 uvodi promenu
Internacionalni Autodrom u portugalskom gradu Algarveu ponovo će biti domaćin trka Formule 1, saopšteno je danas.
Kako je saopšteno iz Formule 1, potpisan je dvogodišnji ugovor pa će se trke u Algarveu sigurno voziti 2027. i 2028. godine.
Internacionalni Autodrom u Algarveu je prethodno bio domaćin trka Formule 1 2020. i 2021.
Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
