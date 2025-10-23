PALA ODLUKA! Bira se novi predsednik OKS-a
Na sednici Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije, koja je održana danas u Beogradu, usvojena je odluka da se otvori izborni postupak za izbor predsednika i organa OKS.
U saopštenju se navodi da je sednici IO OKS prisustvovao i član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsednik Svetske rvačke federacije, Nenad Lalović.
"Članovima IO predstavljen je izveštaj sa detaljnom analizom svih aspekata pripreme i organizacije nastupa naših sportista na Letnjem Evropskom olimpijskom festivalu mladih Skoplje 2025 koji je održan u periodu između 20. i 26. jula. Na ovom takmičenju mladi sportisti Srbije osvojili su 14 medalja, i u krajnjem plasmanu zauzeli visoko 9. mesto, što je najbolji rezultat naše zemlje na ovom takmičenju do sada", saopšteno je iz OKS.
U saopštenju je istaknuto da su na sednici IO usvojene ažurirane liste kategorisanih sportista u okviru sportskih programa OKS.
"Kriterijumski rezultat za uključivanje u program 'Los Anđeles 2028' ostvarilo je dvoje sportista, dok je sedamnaestoro mladih sportista steklo status za korišćenje Razvojnog programa. Novi učesnici Olimpijskog programa 'Los Anđeles 2028' su strelac Marko Ivanović i rvač Sebastijan Nađ. U Razvojni program OKS uključeni su mladi džudisti Nikola Radanov, Mara Rašić, Petar Novaković, Bojana Savić, Nemanja Simić, Nina Andrić i Milica Radaković, zatim i tekvondisti Nikola Kljajić, Tina Ninić i Nina Zećirović, kao i strelac Uroš Gajić. Korisnici Razvojnog programa OKS postali su i reprezentativci Srbije u badmintonu Teodora Latas i Aleksa Radovanović, kao i teniserke Anastasija Cvetković, Petra Konjikušić i Iva Kovačević", naveo je OKS.
U okviru Razvojnog programa OKS došlo je do promena u kategorizaciji šestoro sportista, dok je u programu "Los Anđeles 2028" takođe šestoro sportista prešlo u novu kategoriju, dodaje se u saopštenju OKS.
"Odlukom IO OKS, a nakon što su se stekli uslovi, Veslačkom savezu Srbije ukinuta je suspenzija iz članstva u Olimpijskom komitetu Srbije", zaključuje se u saopštenju OKS.
