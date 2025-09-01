PRVI IZBOR NOVOG SELEKTORA: Strateg rukometašica Srbije na pripreme pozvao i najiksusnije igračice - Draganu Cvijić i Katarinu Krpež!
NOVI selektor rukometašica Srbije Španac Hose Ignasio saopštio je spisak od 25 igračica u EHF nedelju, u kojoj će proveriti devojke 20. i 21. septembra u Gnieznom protiv Poljske. Podsetimo naše devojke krajem novembra i početkom decembra igraju na Svetskom prvenstvu. Inače, reprezentacija se okuplja 15. septembra.
- Iskren da budem, veoma sam uzbuđen zbog prvog susreta sa timom. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ćemo raditi sa velikim brojem igračica kako bismo stekli pravu i realnu sliku o njuhovim mogućnostima. Konkurencija je veoma dobra i mislim da je odlično za ekipu da što više rotacija u opticaju. Jedva čekam da počnem sa radom i predstavim model igre koji ćemo primeniti. Putovaćemo u Poljsku odlučni da budemo konkurentni i da vidimo kako je tim prihvatio sve novine, biće to veoma važna nedelja rada pred predstojeća takmičenja - rekao je za sajt RSS Hose Ignasio.
Na spisku su:
Jovana Risović, Marijana Ilić,Tamara Kostić, Gordana Đilas (golmani), Sanja Radosavljević, Tamara Kocić, Aleksandra Stamenić (leva krila), Dunja Radević, Katarina Krpež Šlezak, Mia Nedeljković (desna krila), Marija Petrović, Katarina Bojčić, Dragana Cvijić, Jelena Agbaba (pivoti), Teodora Majkić, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anđela Janjušević, Milica Ignjatović, Jovana Jovović, Jovana Škrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak i Teodora Veličković (bekovi).
