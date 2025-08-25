BOLI GLAVA ZBOG TIJANE: Odbojkašice Srbije izborile osminu finala na Svetskom prvenstvu, ali...

KAMERUN je precrtan, izboren je plasman u osminu finala SP u Tajlandu, ali se u odbojkaškoj reprezentaciji boli glava zbog Tijana Bošković. Kapitenka Srbije je sredinom drugog seta nezgodno doskočila, povredila zglob desne noge i u bolnoj grimasi je napustila teren. Ostaje nada da povreda nije teška, da će što pre da se oporavi, možda već i za okršaj sa Japanom u sredu (12.00), koji će odlučivati u prvom mestu u grupi. Ali, bez obzira na ishod svetske prvakinje će se za ulazak u četvrtfinale u petak, 29. avgusta boriti sa Tajlandom ili Holandijom.

- Uživale smo u meču, kao i na šampionatu. Zadovoljna kako smo igrale protiv Kameruna, mada nam je jasno da moramo da budemo mnogo bolje. Jesmo uzdrmano ono što se desilo sa Tićom, ali biće u redu. Srećna sam što mogu da pomognem mom timu i učiniću sve samo da pobeđujemo - istakla je posle meča Aleksandra Uzelac.

Srpkinje su protiv Kameruna odigrale onoliko dobro koliko je bilo potrebno da se umiri nejaki rival. I selektor Zoran Terzić je isprobavao neke taktičke varijante kako bi uvideo koliko su devojke sremne za teške ispite, kojih će biti od nokaut faze. Ali, sada je najvažnije da se Boškovićeva, koja je pravi lider ekipe što pre oporavi.

U prvom setu oskoljene Kamerunke dugo su bile egal sa našim damam. Parirale su sve do 13:13, kada "plave" na servis Aleksandre Uzelac prave mini seriju za 16:13. Od tog trenutka na terenu je postojala jedna ekipa - Srbija.

Još hrabrije su bile igračice afričke selekcije u drugom činu, kada su čak vodile sa 8:5. Naše su preokrenule, a onda se desila Tijanina povrede. To nije poremetilo naše devojke, već su podigle nivo igre i odlepile se na 18:14.

U trećem setu nije bilo uzbuđenja, naše su lako osvajale poene, a selektor Terzić je šansu pružio i igračicama sa klupe, kako bi i one osetile teren i bile spremnije za odlučujuće mečeve.

- Ne možemo biti zadovoljni koncetracijom devojaka. Uvek je prva polovina prva dva seta bila problematična, posle smo bili bolji. Očekivano smo osvojili tri boda - naglasio je pomoćnik Zorana Terzića Branko Kovačević.

SRBIJA - KAMERUN 3:0

DVORANA: "Huamark" u Bangkoku. Gledalaca: 1.283.Sudije: Moez (Tunis) i Endrju (Kanada).

SRBIJA: Dangubić 8, Popović, Mirković 2, Kurtagić, Pušić (libero), Aleksić 13 (5 bl), Uzelac 19, Jegdić (libero), Bošković 6, Milenković, Kirov 2, Bukilić 2, Miljević, Ivanović. Poeni - napad: 39, blok: 7, servis: 6, greške rivala: 23 (7 iz servisa).

KAMERUN: Baran, Amana, Embira 1, Čombe, Olomo 11, Foso, Brendi 7, Zambo, Blamdai 10, Andrea, Adiana 1, Engameni (libero), Bilebel (libero), Ebjong 3. Poeni - napad: 25, blok: 6,servis: 2, greške rivala: 12 (7 iz servisa).

Setovi: 25:16, 25:17, 25:12

Japanke se provukle

MALO je nedostajalo da Ukrajinke šokiraju Japanke. Pobednice Zlatne lige su vodile sa 2:0 u setovima, u četvrtom činu imale 18:16, ali nisu imale snagu da matiraju jednu od najboljih selekcija sveta - 2:3 (27:25, 25:20, 20:25, 24:26, 11:15).

Kod Japanki su odskočile Išikava sa 29 i Jošino sa 24, a kod Ukrajinki Milenko sa 21, Meliškina SA 19 i Krajduba sa 16 poena.