Litvanci saopštili spisak igrača za Srbiju, bez najboljih na Orlove
Duel je na programu u nedelju
Selektor košarkaške reprezentacije Litvanije Dainijus Adomaitis odredio je spisak od 14 igrača za utakmicu protiv Srbije, koja se igra u četvrtak u okviru novembarskog prozora kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Od prvobitna 24 kandidata, Adomaitis je izabrao 14 košarkaša za duel na domaćem terenu.
Pripreme nacionalnog tima počinju u ponedeljak sa 13 igrača, dok će se Ignas Sargijunas priključiti ekipi u sredu, nakon utakmice Fenerbahčea u Evroligi u utorak, i biće u sastavu za meč sa Srbijom.
Na okupljanju u ponedeljak pojaviće se sledeći igrači: Augustas Marčulionis, Kristupas Žemaitis, Vaidas Kariniauskas, Dovidas Giedraitis, Deividas Sirvidis, Margiris Normantas, Ignas Brazdeikis, Gitis Radževičijus, Osvaldas Olisevičijus, Marek Blaževič, Gabrijelijus Maldunas, Laurinas Birutis, Gitis Masiulis.
Sastav Litvanije za nedeljno gostovanje Bosni i Hercegovini mogao bi znatno da se razlikuje.
Prema poslednjim informacijama iz Žalgirisa, Arnas Butkevičijus će biti na raspolaganju za taj susret, dok bi put Bosne mogao da krene i Jonas Valančijunas, o čemu će konačna odluka biti doneta u sredu nakon evroligaške utakmice.
Litvanija u ovom ciklusu zbog povreda neće moći da računa na Arturasa Gudaitisa, Eimantasa Bendžijusa i Ažuolasa Tubelisa, dok postoje male šanse da Rokas Jokubaitis zaigra u nedelju.
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