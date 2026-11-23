Kakav dan za Laru...

Foto: Instagram/laracolturiofficial

Italijanska skijašica Lara Kolturi (20), koja od svoje 15. godine nastupa pod zastavom Albanije, ostvarila je proteklog vikenda prvu pobedu u Svetskom kupu i donela ovoj zemlji istorijsko, prvo zlato u alpskom skijanju.

Ćerka legendarne italijanske olimpijske šampionke iz 2002. godine Danijele Čekareli do velikog uspeha stigla je u austrijskom Gurglu, gde je slavila u slalomu i ujedno preuzela vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa. Dok u Tirani slave istorijski dan, u Italiji sa tugom i besom posmatraju kako im je izmakao jedan od najvećih talenata svetskog skijanja.

Trka u Gurglu bila je izuzetno zahtevna, pre svega zbog guste magle koja je znatno smanjila vidljivost tokom prve vožnje. Uprkos teškim uslovima, Kolturi je zaostajala samo 0,24 sekunde za vodećom Šveđankom Anom Sven-Larson. U drugoj vožnji je pojačala ritam, naterala rivalke na greške i na kraju trijumfovala ispred dve Šveđanke – Sare Hektor (za 0,27 sekundi) i Sven-Larson (za 0,30 sekundi).

Posle devet prethodnih podijuma bez ijedne pobede – uključujući dva druga mesta u Gurglu 2024. i 2025. godine, kao i srebra na startu ove sezone u Zeldenu i Leviju – Lara je konačno stigla do najvišeg stepenika pobedničkog postolja. Sada vodi u generalnom poretku sa 260 bodova, čak 68 više od Nemice Eme Ajher.

– Bio je ovo neverovatan dan, mislim da još uvek nisam svesna svega što se dogodilo. Bilo je divno videti celu moju porodicu ovde. Za mene je skijanje pre svega uživanje, ali danas je moja mama toliko jako plakala u cilju da su suze samo tekle – izjavila je Kolturi, kojoj je među prvima čestitao i mlađi brat Jurij.

Sukob sa Italijanima i odluka koja je sve promenila

Mnogi se pitaju kako je skijašica odrasla u Čezani Torineze, koja je trenirala u porodičnoj školi sa majkom Danijelom i ocem Alesandrom (takođe bivšim profesionalnim skijašem i trenerom), završila pod albanskom zastavom.

Razlog je otvoreni sukob sa Italijanskom federacijom zimskih sportova (FISI) u proleće 2022. godine. Porodica je želela da samostalno određuje proces treninga i kalendar takmičenja, što italijanski sistem nije dozvoljavao. Kap koja je prelila čašu bio je incident na pripremama u Livinju.

– Nakon što je osvojila takmičenje, Lara je dobila dvodnevni kamp sa trenerima reprezentacije. Tamo su snimili video njene tehnike i potom ga, bez našeg pristanka, koristili na kursevima za usavršavanje trenera, prikazujući Laru kao negativan primer prerane specijalizacije – požalila se svojevremeno njena majka Danijela Čekareli.

Kako dogovor sa Italijanima nije postignut, usledio je šokantan potez. Albanija je mladoj skijašici ponudila potpunu slobodu, dok je njena majka dobila mesto u vođenju alpske reprezentacije ove zemlje. Pošto je transfer obavljen pre Larinog 16. rođendana, dozvola Italijanske federacije nije ni bila potrebna.

Zanimljivo je da je porodica u proleće 2025. pokušala da vrati Laru pod okrilje Italije, ali se tada Albanija usprotivila. Bez njihovog pristanka, skijašica bi morala da pauzira čitavu sezonu, uključujući i Zimske olimpijske igre 2026. godine održane upravo u Italiji (gde je za Albaniju zauzela 10. mesto u slalomu i 16. u veleslalomu), pa je ugovor sa Albanijom produžen na još jedan olimpijski ciklus.