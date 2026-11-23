Njujork Metse čeka nova velika era! Jedan od najboljih bacača današnjice Tarik Skubal dogovorio je devetogodišnju saradnju sa ekipom iz Njujorka, vrednu čak 450 miliona dolara, čime je postavio novi rekord u istoriji bejzbola kada su u pitanju ugovori za bacače.

David J. Griffin/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Veliki posao napravili su Njujork Metsi, koji su uspeli da privole Tarika Skubala da karijeru nastavi u njihovom dresu. Dvostruki osvajač Saj Jang nagrade (najbolji bacač u američkoj/nacionalnoj ligi) dogovorio je ugovor na devet godina, a ukupna vrednost saradnje iznosi neverovatnih 450 miliona dolara.

To znači da će Amerikanac u proseku zarađivati 50 miliona dolara po sezoni, što predstavlja novi rekord za jednog bacača u MLB ligi. Dosadašnji rekord držao je Jošinobu Jamamoto, koji je sa Los Anđeles Dodžersima potpisao ugovor vredan 325 miliona dolara na 12 godina.

Skubalov ugovor uključuje i bonus za potpis od 45 miliona dolara, kao i klauzulu kojom se štiti od trejda bez njegove saglasnosti. Predviđena je i odložena isplata od 30 miliona dolara u periodu od 2036. do 2045. godine. Prema dostupnim informacijama, dogovor još čeka lekarski pregled i zvaničnu potvrdu kluba.

Metsi su tako dobili veliko pojačanje u rotaciji, koja je tokom prethodne sezone predstavljala jedan od njihovih najvećih problema. Skubal bi trebalo da preuzme ulogu prvog bacača ekipe i bude as rotacije u narednim godinama.

Razlog zbog kojeg je Njujork izdvojio toliko novca leži u njegovim impresivnim partijama. Skubal je 2024. i 2025. godine osvojio uzastopne Saj Jang nagrade za najboljeg bacača Američke lige, a i tokom 2026. nastavio je da potvrđuje klasu.

Ove sezone ostvario je učinak od 12 pobeda i sedam poraza, uz ERA 2.72 na 26 utakmica. Nakon što je sezonu započeo u Detroitu, u avgustu je prešao u Los Anđeles Dodžerse, sa kojima je nastupao i u završnici takmičenja.

Ovim potezom Metsi su poslali jasnu poruku konkurenciji da žele da se vrate u sam vrh MLB lige. Posle ogromnog ugovora koji su ranije ponudili Huanu Sotu, sada su napravili još jedan spektakularan posao i angažovali jednog od najdominantnijih bacača današnjice.

Skubalovih 450 miliona dolara predstavlja najveći ugovor u istoriji MLB-a za jednog bacača, a Njujork je dobio novu veliku zvezdu oko koje želi da gradi budućnost.