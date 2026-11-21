ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o tome kako se oseća nakon 14 godina vlasti.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Osećam se bolje. Osećam se oslobođeno. Jer, ako ste dovoljno racionalni i spremni da prihvatite istinu, a ne sebe da obmanjujete, onda morate da kažete sebi: "Pogledaj kakav si kreten bio. Kome si verovao, i šta si uradio? Moraćeš stvari u životu da posmatraš na drugačiji način, i da budeš mnogo, mnogo drugačiji. I sebe da posmatraš kroz neke druge naočare, sebe da okriviš, optužiš i promeniš, na kraju krajeva, ali i da nikada više takve oko sebe ne skupljaš." Tako da to u početku nije lako, a posle toga je dobro. Znate, Niče je rekao, govoreći: "Bio omražen." Bio je mnogo iznad svih, i mnogo ljudi ga nije volelo, mrzeli su ga. A on je rekao, hm, razlika između mene i — ja neću ovo da kažem, ja neću reći "idiota" kako je on rekao, već ću reći: ljudi koji me mrze je upravo moje pravo da ne pripadam njima. I zato sam ja srećan što imam pravo da ne pripadam režimskoj većini. I verujte mi, nema veće slobode. I nema važnije stvari za mene od toga.

Mene je bilo sramota kada sam ih slušao i gledao, sramota. Po prvi put im ljudi vide lice, po prvi put ljudi vide lica vlastodržaca, po prvi put ljudi vide njihove sposobnosti. Sad ćete da vidite, kaže: "predsednički izbori". Kakvi izbori, o čemu pričate? Izaći će ih 10, nekih malih satelita, ne bi li im dali legitimitet, ili ne znam ni ja šta sve. Da ne kažem, možda, možda skupština naše stranke donese odluku da mi učestvujemo, mimo moje volje. A u ovakvim uslovima, ima li to ikakve... Pa besmisleno je, ljudi, besmisleno je. Pa dođu preko noći, uhapse vam predsedničkog kandidata. Kažu: "nisi dozvolio izlaz na divlju deponiju". Kažu: "zaradio si za fakultet, nisi za sebe". Pa da te uhapsimo malo, šta, šta očekujete? I oni sad, neke od tih spomenutih stvari, su čak imali ambiciju da do 30 dana ljude da drže u pritvorima, to je nešto nezapamćeno, mislim, to je... Sve ljude drže, sve ljude drže u pritvoru, a ipak je tu najgluplje ovo za ženu iz Smedereva i za Patrika Drida. Ona ne može da ide napolje, rekli su zbog dve stvari, da saslušaju svedoke, ne znam kakve svedoke. A drugi razlog je taj da se ne bi to ponovilo, da ne bi bacala đubre negde. I ovako, sad, đubre se nigde ne baca, eno ga Smederevo, najprljaviji grad u zemlji, nigde nemaju gde da bacaju đubre, dakle da ne bi ponovila to delo - kazao je Vučić.

Lider opozicije ponovo se osvrnuo na slučaj Patrika Drida.

- Ili ovo sa Dridom, gde kažu da ne bi ponovio krivično delo, što će reći: moraju da te smene, pa sad, da li su ga smenili, ne znam, juče ili — Da su udarili glasanje o poverenju? Da l' može? Nisam— Nemam pojma šta se juče dogodilo, i izvinjavam se Patriku i njegovoj porodici što to nisam uspeo da ispratim. Dakle, čovek, zato što je u ponedeljak dobio poverenje kolega, morao je da ide u pritvor, to je bio razlog. Inače, da nije, on valjda ne bi mogao da ponovi krivično delo. Ili ih baš briga, oni sad kažu "uznemirenje javnosti", a uznemirenje tumači kadija koji te tuži, a i kadija koji ti sudi. A svima na rečima... I sad, neki predmeti stare 2 godine, to je vrlo interesantno. Nisu 2, ima ih i po 5 godina. Ima, tako je, da, da. Ima ih i po 5 godina. To je već cirkuska predstava, ali mi to živimo, to ispada sad naša realnost. Mislim, to je ono što je donela ta promena — Cirkuska predstava u kojoj sve što je bilo glupo i sve što je bila sramota. Poštene tužioce, a ima ih, i poštene policajce, a ima ih, kao što ima mnogo i onih drugih, i jednih i drugih. Dakle, ti pošteni, bilo ih je sramota. Ne da im je neko rekao: "Nemoj da pitaš Šešelja da li si rekao ovo ili si rekao ono", to je bezveze, formalnost, budalaština. Ali i ljude je bilo sramota da to rade. Znate, svako podnese šta hoće, kakvu god hoće krivičnu prijavu, i sad vi idete, ispitujete kojekakve gluposti. I onda to zloupotrebljavate i određujete pritvor, ne biste li se dodvorili nekakvim novim vlastima - naglasio je Vučić.