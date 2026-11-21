NAVODEĆI da oni koji ne razumeju demokratiju žele da uklone jedinog pravog protivnika u Srbiji kako bi uterali strah u kosti, lider opozicije Aleksandar Vučić poručio je iz Skupštine da njegovi rivali ne biraju sredstva – od izbacivanja sa sednica do sprege sa kriminalnim grupama.

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- Oni nisu "naviknuti" kao što smo mi bili naviknuti da trpimo laži i N1 i Nove S, oni nisu naviknuti da trpe istinu. Oni nisu naviknuti da trpe drugačije mišljenje. Oni moraju, da bi uterali strah u kosti, moraju mene da sklone. Ili će to da uradi—ogradite se ponovo, molim vas—ili će to da urade preko oružanog krila, mafijaškog oružanog krila Studentske liste, koje sam već rekao kako se naziva, Vračarski klan. Ili će to, dakle, da me nema, ili će da me hapse za šta god im padne na pamet, pošto, znate, mene ne može da hapse za pare i za finansije. To s predsednikom nema nikakve veze. Morate nešto da izmislite, i politički, i to vam je to. Ili ćete da me ućutkate tako što ćete na svakoj sednici da mi date 2 opomene, onda me udaljite, i mesec dana me nema na sednici skupštine. Nema ni vode, nema ništa. Nema. Više ne trošim vodu, više ne trošim kiseonik, ne trošim ništa, i nemaju nikakav problem. Tako da, kako god da okrenete, a to njima: da uklonite jedinog protivnika kog imate u Srbiji. Pa za to smo živeli. To smo čekali. Za to smo se borili. I oni ništa ne razumeju - rekao je Vučić.

Sejanje straha

- Jeste videli kako su postali odjednom mnogo jaki? Pa im glasovi grublji, pa snažnije govore, pa vole da viču, pa su, pa su... snagom decibela mere snagu svojih argumenata i tako dalje. Šta će ljudi obični, uplaše se, koji nisu bili hapšeni, pritvarani i tako dalje? Ja se sećam kad sam, ko šljivančanina, kad se ono dešavalo, i sad privode mene kod istražnog sudije... Rajko Ilić je bio istražni sudija. I oni sad valjda misle: ja ću da se tresem od straha. Već su odveli i Vulina, i ne znam koga još - rekao je on.

- Ja sam spreman, ja sam spreman da poginem za svoje političke ideje. Potpuno spreman. Niste mi verovali kada sam to govorio, a danas vidite da sam vam govorio istinu. I danas vam je to potpuno jasno. Mislim da je za njih neka vrsta enigme, ovaj, u tom smislu - zaključio je Vučić.