Karlik prezadovoljan nakon trijumfa nad Bešiktašom: "Navijači su nam šesti igrač, verujemo jedni u druge..."
Vidno umorni najbolji košarkaš Partizana izneo je svoje utiske nakon veoma bitne pobede crno-belih nad Bešiktašom posle produžetaka pred punim tribinama "Pionira" (91:87).
Standardno je pohvalio publiku i navijanje Grobara.
- Osećam se sjajno, neverovatno je igrati pred našim navijačima koji prave sjajnu atmosferu, daju nam energiju i za mene su oni šesti igrač na terenu - započeo je Karlik, a zatim pohvalio svoje saigrače.
- Veoma važna pobeda za nas, moji saigrači su iskočili kada je to bilo potrebno, imali smo veliki broj dvocifrenih igrača i zbog toga smo ostvarili ovu izuzetno značajnu pobedu - zadovoljan je bio plej Partizana
Pohvalio je borbenost tima i istrajnost koju su pokazali u završnici
- Moramo se boriti, posed za posedom, Voker se "zapalio" u završnici, pogodili su teške šuteve. Ja sam pogrešio izborom šuta na kraju regularnog dela, pa sam posle probao da se iskupim.
Za kraj je pohvalio hemiju ekipe i veru koju igrači imaju jedni u druge
- Verujemo jedni u druge, trener nam veruje i kada imate nešto takvo jako je teško igrati protiv toga - završio je Karlik.
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