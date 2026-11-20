Vidno umorni najbolji košarkaš Partizana izneo je svoje utiske nakon veoma bitne pobede crno-belih nad Bešiktašom posle produžetaka pred punim tribinama "Pionira" (91:87).

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Standardno je pohvalio publiku i navijanje Grobara.

- Osećam se sjajno, neverovatno je igrati pred našim navijačima koji prave sjajnu atmosferu, daju nam energiju i za mene su oni šesti igrač na terenu - započeo je Karlik, a zatim pohvalio svoje saigrače.

- Veoma važna pobeda za nas, moji saigrači su iskočili kada je to bilo potrebno, imali smo veliki broj dvocifrenih igrača i zbog toga smo ostvarili ovu izuzetno značajnu pobedu - zadovoljan je bio plej Partizana

Pohvalio je borbenost tima i istrajnost koju su pokazali u završnici

- Moramo se boriti, posed za posedom, Voker se "zapalio" u završnici, pogodili su teške šuteve. Ja sam pogrešio izborom šuta na kraju regularnog dela, pa sam posle probao da se iskupim.

Za kraj je pohvalio hemiju ekipe i veru koju igrači imaju jedni u druge

- Verujemo jedni u druge, trener nam veruje i kada imate nešto takvo jako je teško igrati protiv toga - završio je Karlik.