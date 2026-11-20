Tabela Evrolige doživela promene: Evo gde su Zvezda i Partizan posle dramatičnog 13. kola!
Večiti rivali odigrali mečeve koji su rešeni u produžecima.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igrali su produžetke u svojim utakmicama 13. kola.
Klub sa Malog Kalemegdana stigao je do tek druge istorijske pobede u Blaugrani protiv Barselone i to posle dodatnih pet minuta (103:98, 85:85), dok je ekipa iz Humske takođe u dodatnom periodu slomila otpor Alimpijevićevog Bešiktaša (91:87, 77:77).
Crvena zvezda je ovim trijumfom došla do osme pobede u sezoni i vratila se u plej-of zonu, sada je šesta sa skorom 8-5. Isti učinak imaju još tri tima, ispred Beograđana je Fenerbače, a sedmo, odnosno, osmo mesto zauzimaju upravo Barselona i Žalgiris.
Lepe vesti za navijače crveno-belih stigle su iz Atine, gde je Olimpijakos deklasirao Real Madrid 92:76. Zahvaljujući tome, Zvezda je pobegla za jednu pobedu Madriđanima, koji su sada na 7-6, koliko imaju deveti "kraljevići", deseti Hapoel Tel Aviv, ali i 11. Partizan (prvi ispod crte za plej-in) i dvanaesti Pariz. Treba reći da su Parižani dan ranije dobili Itudisovu ekipu, što im je šesti uzastopni trijumf, posle očajnog starta 1-6, pa su sada samo jedan manje od Navarovog tima.
Desetkovani Partizan, bez Stivensa, Vildoze, Vilisa i Tompsona, mučio se sa Bešiktašem, koga sa klupe predvodi srpski selektor Dušan Alimpijević. Na kraju su crno-beli slavili u dodatnih pet minuta, upisavši sedmu pobedu u sezoni i izjednačili se sa Real Madridom, Hapoel Tel Avivom i Parizom ostavivši Alimpijevićevu Turke na jednom manje (6-7), koliko ima i 13. Efes.
Što se tiče vrha tabele, na tronu dominirav tandem, jer Valensija i Olimpijakos iz Pireja su na 10-3, treće i četvrto mesto dele Panatinaikos i Dubai (po 9-4).
Kada je u pitanju donji dom, Virtus je na 5-8, Bajern i Asvel dele 16. i 17. mesto sa skorom 4-9, Armani i Makabi Tel Aviv su na 3-10, dok je poslednja Baskonija sa samo jednom pobedom i čak 12 poraza.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus 92:87
/Šorts, Sako 20 - Belo 15/
Petak
Efes - Asvel 107:81
/Lojd, Strazel 20 - Fodžo Dada, Sestina 16/
Olimpijakos - Real Madrid 92:76
/Džons 22 – Maledon 17/
Barselona - Crvena zvezda pp 100:103 (85:85)
/Brizuela 22 – Karter 31/
Partizan - Bešiktaš pp 91:87 (77:77)
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