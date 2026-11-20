Dubai ostao bez igrača baš pred okršaje sa Partizanom
Iskusni as se vratio u Virtus iz Bolonje.
Ogroman igrački kadar ima Dubai za takmičenje na dva fronta, u Evroligi i AVA ligi. Međutim, nakon zvučnih pojačanja dovedenih tokom leta, mesto u timu izgubio je Avudu Abas (33), koji je danas i zvanično završio saradnju sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Italijan koji poreklo vuče iz Afrike u prethodne dve sezone bio je jedan od glavnih nosioca aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja. U takmičarskoj 2025/26. odigrao je 31 utakmicu, ali je dolaskom španskog trenera Ćavija Paskvala potpuno pao u drugi plan.
Zbog toga je iskusno krilo odlučilo da se vrati u Virtus iz Bolonje, čiji je dres nosio od 2020. do 2024. godine. Zanimljivo, ovaj rastanak za Dubai dolazi baš pred dva duela zaredom protiv Partizana, prvo na Jadranu (22. novembar), a potom i u elitnom društvu (25. novembar).
"Posvećen projektu i njegovim ambicijama od samog početka, Avudu je odigrao značajnu ulogu u razvoju KK Dubai od njegovog osnivanja. Kao jedan od igrača koji su pomogli u postavljanju temelja, tokom dve sezone zabeležio je 96 nastupa. Sporazumno smo odlučili da se raziđemo. Zahvaljujemo Abasu na veri u ovaj projekat, doprinosu razvoju i evoluciji tima. Želimo mu mnogo uspeha u budućnosti", poručili su iz Dubaija u saopštenju.
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