Proslavljeni košarkaš seo na upražnjenu fotelju.

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Nekadašnji slovenački košarkaš Sani Bećirović imenovan je za novog direktora Partizana, saopštio je večeras beogradski klub posle sednice Upravnog odbora.

"Upravni odbor KK Partizan doneo je jednoglasnu odluku da pojača menadžment kluba tako što će dosadašnji direktor kluba Dule Karavesović ostati deo sistema na poziciji direktora razvoja, dok će na poziciji direktora angažovati proslavljenog košarkaša i uglednog sportskog radnika, Sanija Bećirovića. Karavesović je deo kluba gotovo 10 godina i Klub mu se ovim putem zahvaljuje na izuzetnom doprinosu koji je dao na poziciji direktora, uz uverenje da će nastaviti jednako uspešno da radi na razvoju poslovanja KK Partizan", saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba.

U saopštenju Partizana se navodi da je večeras održana redovna sednica UO Partizana tokom koje su usvojeni zaključci na sve aktuelne teme koje se tiču funkcionisanja kluba.

⚡️🚨 OFFICIAL: Sani Bečirović has been appointed as Partizan’s new sporting director. 👉 Bečirović previously left Zenit following an underwhelming off-season. He was earning $300,000 per season in Saint Petersburg. #kkpz — Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) November 19, 2026

"Usvojen je finansijski izveštaj za sezonu 2025/26. uz konstataciju da je Klub sezonu završio finansijski pozitivno. Sve obaveze su regulisane, uz plaćenih 5.173.432 evra prema Republici Srbiji kroz poreze, doprinose i PDV. Klub je ispunio sve zahteve koje je pred njega postavila Evroliga u procesu dobijanja statusa franšize, uključujući i dostavljanje ispravnih finansijskih garancija za plaćanje traženog iznosa. Garancije je dostavila kompanija koja posluje na 12 tržišta u formi koju je propisala sama Evroliga", saopšteno je iz Partizana.

BREAKING: Sani Becirovic, former sporting director of Panathinaikos and Zenit, has been appointed as Partizan's new director! 💥 #paobc #kkp https://t.co/H78lhFAlwC — Basketball Sphere (@BSphere_) November 19, 2026

Upravni odbor Partizana je naveo da klub iz sopstvenih prihoda raspolaže sa 20 miliona evra, bez učešća Republike Srbije i državnih preduzeća u budžetu.

"U skladu sa tim, Partizan je u potpunosti sposoban da odgovori izazovima Evrolige na takmičarskom i poslovnom planu u svakom trenutku. Takođe, klub ističe da su do sada preuzete obaveze od strane države bile izmirene i veruje da će tako biti i u budućnosti. Kao klub koji se sa pravom smatra sportskim kolektivom od nacionalnog značaja, Partizan sa nestrpljenjem očekuje formiranje nove Vlade Republike Srbije i razgovore na temu buduće saradnje", ističe se u saopštenju crno-belih.

Zaključci sa sednice UO KK Partizan Mozzart Bet. 🔗 https://t.co/HnKs8UglTu #KKPartizan https://t.co/aKgmznaKA6 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 19, 2026

"Kao Klub koji redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema državi, doprinosi promociji Beograda i Srbije i indirektno doprinosi ekonomiji kroz povećanje prometa ugostiteljskih objekata, hotela, privlačenje turista i kao povod za ogroman broj putovanja u zemlji i širom Evrope, uvereni smo u isplativost nekih budućih ulaganja Republike Srbije u KK Partizan", naveo je beogradski klub.

Igrači i stručni štab crno-belih dobili su podršku u nastavku sezone.

"Članovi UO su diskutovali na temu dugoročnog zakupa i izgradnje trening centra sa pratećim kancelarijama, nakon čega je usvojen plan aktivnosti za naredni period. Usvojen je izveštaj o radu sportskog sektora, uz podršku timu i stručnom štabu u nastavku sezone, počev od utakmice protiv Bešiktaša", zaključuje se u saopštenju Partizana.

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