OD Mitrovdana do Svetog Jovana, srpski kalendar kao da se pretvara u raspored porodičnih okupljanja. Iza sezone slava, koja se poklapa sa hladnijim mesecima, krije se spoj pravoslavne tradicije, istorije, nekadašnjeg načina života i običaja koji su preživeli vekove.

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Čim se približi novembar, u Srbiji počinje period godine u kojem vikendi sve ređe pripadaju odmoru, a sve češće odlascima kod rodbine, prijatelja i kumova. Jedna slava se završi, druga već čeka, telefoni zvone, domaćice planiraju menije, a pitanje „Gde ste za vikend?“ polako dobija sasvim drugačije značenje.

Od Mitrovdana i Đurđica, preko Aranđelovdana i Nikoljdana, pa sve do Stevanjdana i Jovanjdana, kasna jesen i zima u srpskoj tradiciji predstavljaju najintenzivniji period porodičnih okupljanja. I dok se danas šalimo da je od novembra do januara teško pronaći slobodan vikend, iza ove sezonske koncentracije slava postoji mnogo zanimljivija priča od pukog rasporeda svetaca u kalendaru.

Nekada je zima bila vreme kada se konačno imalo vremena za ljude

Da bismo razumeli zašto je veliki broj slava upravo u ovom periodu, potrebno je vratiti se u vreme kada je svakodnevni život bio mnogo neposrednije povezan sa prirodom i godišnjim dobima.

U tradicionalnom, pretežno agrarnom društvu, jesen je označavala završetak najvažnijih poljoprivrednih poslova. Žetva, berba, priprema hrane, skladištenje namirnica i zimnica bili su poslovi koji su zahtevali mesece rada. Kada bi se ti poslovi završili, život bi prirodno ulazio u mirniju fazu.

Zima je donosila manje rada na otvorenom, duže večeri i više vremena provedenog u kući. Upravo tada, kada se svakodnevni ritam usporavao, društveni život dobijao je drugačiju dinamiku. Okupljanja, posete, razgovori i porodični rituali imali su svoje mesto u kalendaru, a slavska trpeza bila je jedan od najvažnijih događaja u godini.

Slava, naravno, nije nastala kao odgovor na poljoprivredni kalendar, niti su svetitelji birani prema tome kada domaćinstva imaju manje posla. Ipak, način na koji su ljudi nekada živeli pomogao je da se ovi praznici posebno ukorene upravo u periodu kasne jeseni i zime.

Novembar je mesec kada se slavski kalendar najviše zahuktava

Nije bez razloga upravo novembar mesec koji se najčešće povezuje sa slavama. U srpskom crkvenom kalendaru tada se smenjuje niz velikih praznika, među kojima su Mitrovdan, Sveti Vrači, Đurđic i Aranđelovdan. Za mnoge porodice to znači nekoliko nedelja u kojima se gotovo svaki slobodan dan može pretvoriti u odlazak na slavsku trpezu.

Decembar nastavlja isti ritam, a Nikoljdan, koji se slavi 19. decembra, jedan je od najrasprostranjenijih krsnih praznika u Srbiji. Januar ne donosi mnogo predaha – Stevanjdan, Jovanjdan i Savindan nastavljaju niz porodičnih okupljanja, pa se čini da se slavska sezona ne završava sve dok ne prođu prve nedelje nove godine.

Zanimljivo je da se ovaj raspored praznika savršeno uklopio u nekadašnji ritam života. Kada su dani kraći, vreme hladnije, a priroda mirnija, ljudi se više okreću unutrašnjosti doma. U kućama se pali sveća, priprema slavski kolač, iznosi žito, a sto postaje mesto oko kojeg se okupljaju generacije.

U tom smislu, slava je mnogo više od datuma u kalendaru. Ona je i ritual koji je uspeo da sačuva kontinuitet porodičnog života kroz različite epohe – od vremena kada su se porodice okupljale posle završetka poljskih radova do današnjeg života, u kojem se gosti najčešće dogovaraju preko poruka, a domaćice unapred planiraju nabavku i pripremu hrane.

Slava nije samo gozba, već način da se sačuva osećaj pripadnosti

U vremenu u kojem se ljudi često viđaju usput, između obaveza, posla i svakodnevne žurbe, slava ima jednu gotovo neobičnu osobinu – podrazumeva da se negde mora doći, da se za nekoga mora odvojiti vreme i da postoji razlog da se sedne za isti sto.

Nije važno da li domaćin priprema deset jela ili se slava obeležava skromnije. Suština običaja nije u količini hrane, već u simbolici okupljanja, poštovanju porodične tradicije i prenošenju običaja sa jedne generacije na drugu.

Slavska sveća, kolač i žito imaju svoje mesto u verskom obredu, ali i u kolektivnom sećanju. Mnogi danas možda ne znaju sve detalje o svetitelju kojeg njihova porodica slavi, ali znaju da se tog dana okupljaju kod bake, roditelja, tetke ili prijatelja. Znaju ko će sedeti za kojim stolom, koja se pesma obično pusti posle ručka i ko će, kao i svake godine, insistirati da se još jednom uzme parče kolača.

Upravo ta ponavljanja čine običaj živim.

Od slavskog ručka do zimskog društvenog maratona

Danas je sezona slava dobila i svoju sasvim modernu dimenziju. Pored porodičnih okupljanja, tu su slave prijatelja, kolega, kumova, poslovnih partnera, pa se novembar i decembar neretko pretvaraju u svojevrsni društveni maraton.

U jednom vikendu moguće je imati dva ili tri poziva, pokušavati da uklopite ručak kod rodbine i večernju slavu kod prijatelja, a između svega toga pronađete vreme za svakodnevne obaveze. U kalendaru se smenjuju datumi, u porukama se dogovara ko dolazi i kada, a pitanje da li je trpeza posna ili mrsna postaje gotovo logistički podatak od nacionalnog značaja.

Ipak, iza svih tih obaveza krije se nešto što možda najbolje objašnjava zašto ovaj običaj opstaje. Slava je jedan od retkih trenutaka u godini kada se okupljanje ne organizuje zato što neko ima rođendan, zato što se nešto važno dogodilo ili zato što smo konačno pronašli slobodan termin. Okupljamo se zato što je to deo naše tradicije. Zato što je neko pre nas slavio isti dan i zato što želimo da ga slavimo i mi.

Možda je zato sezona slava baš u hladnijem delu godine toliko posebna. Dok se priroda povlači, naši domovi postaju mesta susreta. Dok se dani skraćuju, večeri za stolom postaju duže. A između novembra, decembra i januara, kada se čini da gotovo nema vikenda bez slavskog poziva, čuvamo jednu od najstarijih navika – da se, makar na nekoliko sati, okupimo sa ljudima koji su nam važni.

I možda je upravo u tome razlog što se sezona slava toliko dugo održala. Nije nam potreban poseban povod da bismo bili zajedno. Dovoljno je da kalendar kaže da je danas nečija slava.

(Ona.rs)