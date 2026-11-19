Barselona spremna za Zvezdu, Sekulić zna odakle preti najveća opasnost
Košarkaše Crvene zvezde očekuje teško gostovanje Barseloni u 13. kolu Evrolige, a trener katalonskog tima Aleksander Sekulić izneo je svoja očekivanja pred duel koji je na programu u petak od 20.30 časova.
Slovenački stručnjak svestan je kvaliteta beogradskog sastava, posebno njegove fizičke snage i čvrste odbrane. Iako crveno-beli u ovaj susret ulaze nakon dva vezana poraza, Sekulić smatra da to može da ih učini dodatno motivisanim i opasnim.
- Crvena zvezda je jedan od najboljih defanzivnih timova u Evroligi. Imaju fizički snažne igrače i znaju kako da iskoriste tu prednost. Dolaze posle dva poraza, ali ih to čini još opasnijim jer će želeti da prekinu negativan niz. Moramo to da predvidimo i budemo spremni - poručio je trener Barselone.
Sekulić je naglasio da će njegov tim morati da odigra veoma disciplinovano, posebno u odbrani, kako bi zaustavio napadačke kvalitete rivala. Istakao je i da je zadovoljan reakcijom igrača koji su u prethodnom periodu preuzeli veću odgovornost zbog problema sa povredama.
- Poslednje utakmice bile su nam malo teže zbog povreda, ali reakcija ostalih igrača, koji su iskoračili i preuzeli odgovornost, bila je odlična. Nadam se da ćemo to ponovo videti. Moraćemo da pronađemo način da napadnemo njihove slabosti i zaustavimo njihov napadački kvalitet. Kao tim moramo da budemo veoma dobro pripremljeni za odbranu - istakao je Sekulić.
Barselona će na ovom susretu možda moći da računa i na novo pojačanje Kilijana Hejsa, koji se priključio ekipi nakon šest godina u NBA ligi. Američki plejmejker je već odradio prvi trening sa novim saigračima, ali još nije poznato da li će biti u konkurenciji za duel sa crveno-belima. Konačna odluka biće doneta u petak.
Sekulić veruje da bi Hejs mogao da donese dodatni kvalitet ekipi, s obzirom na to da poseduje sposobnost da poentira, razigrava saigrače i dobro čita igru. Njegov dolazak posebno je važan zbog problema koje je Barselona imala sa povredama i rotacijom u prethodnim nedeljama.
Trener katalonskog tima osvrnuo se i na tri poraza koja je Barselona doživela na domaćem parketu. Ipak, istakao je da ga više od samih rezultata brine nedovoljno dobre odluke ekipe u završnicama utakmica.
- U sva tri slučaja mogli smo da pobedimo. Nije toliko reč o porazima, koliko o tome da u odlučujućim momentima nismo bili dovoljno pametni. Statistika me ne brine previše - zaključio je Sekulić.
Crvenu zvezdu tako u Barseloni očekuje ozbiljan izazov, a ostaje da se vidi da li će ekipa uspeti da odgovori na fizički zahtevnu igru domaćina i vrati se na pobednički put.
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