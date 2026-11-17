BRUSE IGRU ZA BRATISLAVU: Rukometašice sutra u Kovilovu počinju pripreme za Evropsko prvenstvo
SANDRA Kolaković, selektorka ženske rukometane reprezentacije, u sredu će u Kovilovu okupiti devojke s kojima će početi završne pripreme za Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Češkoj i Turskoj. Srpkinje startuju 4. decembra u Bratislavi, gde će u prvom kolu grupe F odmeriti snage sa domaćom selekcijom, Slovačkom.
Jovana Skrobić i drugarice posle Slovačke očekuju pakleni dueli, 6. decembra sa Nemačkom i 8. sa Švedskom. Prve dve selekcije plasiraće se u drugu fazu.
Naša podmlađena selekcija, bez povređene prve zvezde Jovane Jovović, vežbaće u Kovilovu do 25. novembra. Potom odlaze u Šafhauzen, gde će odigrati dve kontrolne utakmice sa Švajcarskom. U bazu u Kovilovu vraćaju se 29.novembra, a 2. decembra putuju u slovačku prestonicu.
Na spisku selektorke Sandre Kolaković su: Gordana Petković, Marija Simić, Moli Kubina (golmani),Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović (leva krila), Tijana Simić, Dunja Radević (desna krila), Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković (pivoti), kapitenka Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Jelena Knežević, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Leana Milosavljević, Tamara Mandić, Teodora Majkić i Lara Stanić (bekovi).
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