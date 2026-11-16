Navaro upozorava: Armani je tim pravljen za više od plej-ofa

TEŽAK raspored za Crvenu zvezdu se nastavlja. Naredni izazov u Evroligi je Armani u Milanu. Pred ovaj meč oglasio se trener crveno-belih Ibon Navaro.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Manekeni" su loše počeli sezonu u najelitnijem takmičenju, imaju učinak 1-10, ali Španca to nikako ne zavarava.

- Milano je ekipa koja je pravljena ne samo za plej-of, već i za nešto više. Ponekad određene okolnosti, kao i povrede, mogu da dovedu do lošeg početka sezone. Morali su da promene trenera. Naravno, kada se to dogodi, onda se igrači resetuju. Svi kreću od nule kada je reč o minutaži i ulogama. Zbog toga možete da vidite mnogo više energije i agresivnosti u njihovoj odbrani. To je nešto što se gotovo uvek dešava kada dođe do promene trenera - rekao je Navaro novinarima pred put u Milano.

Dotakao se i Davida Kremera koji je na utakmici protiv Cedevita Olimpije polomio nos.

- Polomljen nos je i dalje polomljen nos, ali je taj igrač na raspolaganju. Mislim da su svi ostali spremni, osim Džonatana Motlija koji će ostati ovde. Svi ostali su na raspolaganju. Videćemo da li će svi krenuti odmah ili će neki ostati ovde, pa se priključiti kasnije, o tome odlučujemo nakon treninga.

Analizirao je Armani, tačnije način na koji igra.

- Nisu mnogo toga menjali kada je reč o napadu. U poslednje dve utakmice ukupno su postigli 42 poena iz određenog segmenta igre, što je ponekad povezano sa agresivnošću. To je ekipa sa mnogo iskusnih i talentovanih igrača. Imaju i one koji donose energiju u odbrani, poput Devona Hola, odlične su atlete. Sećam se naše utakmice u pripremnom periodu protiv njih, kada nam je Mozes Rajt zadao mnogo problema. Ka što sam već rekao, imaju mnogo talentovanih igrača i znaju da igraju košarku. Odigrano je tek 12 utakmica i sve može da se promeni.

Svestan je da je početak utakmice jako bitan.

- U svim utakmicama koje smo gubili, protivnik je u prvoj četvrtini postizao 26 i više poena. Zato znamo da ćemo imati problem u 99,9 posto slučajeva ako protivnik to uradi. Juče smo imali problem, ali su oni dali 24 poena. Imate problem kada ne uđete u utakmicu na pravi način. Možete kasnije da podignete nivo igre i da se približite protivniku, ali ako u prvoj četvrtini dozvolite zaostatak od 18, 14 ili čak 10 poena, to mnogo utiče na energiju i ekipu. Zbog toga nam je veoma teško da se vratimo - zaključio je Navaro.

Utakmica Armani - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.30 u "Unipol forumu".

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