SVAKI BOD PRESUDAN: Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju prvaka Evrope!

Ukoliko "vukovi" žele plasman u Top 8 fazu Lige šampiona moraju u preostala tri kola grupe C da osvoje što više bodova.

Foto: Igor Marinković

Vaterpolisti Novog Beograda će sutra uveče (20.30) u četvrtoj rundi elitnog takmičenja na svom bazenu izaći odvažno na megdan aktuelnom šampionu Barseloneti.

- Katalonci su nas impresionirali pre neki dan kada su savaldali zagrebačku Mladost sa 11 golova razlike. Ali, moramo da shvatimo preostale tri utakmice, uključujući i današnju, kao da su nam poslednje u životu. Barselonetu ćemo probati da napadnemo iz svih oružja, pa dokle stignemo. Moramo da budemo čvrsti, karakterni i borbeni. Svaki bod i svaka sledeća utakmica su nam najvažniji, a duel sa Barselonetom shvatićemo kao poslednju šansu za prolaz u Top 8 i tako ćemo se postaviti u bazenu - istakao je starteg Novog Beograda Zoran Bajić.

Prekaljeni stručnjak je podvukao da je ekipi prošlonedeljna pobeda nad splitskim Jadranom donela samopuzdanje.

- Ta pobeda nam je dala vetar u leđa, sigurnost i samopuzdanje i pokazala da možemo. Ta tri boda će nam biti odskočna daska za ono što nas očekuje. Mislim da imamo pravo da se nadamo, bezbroj puta smo videli da David pobedi Golijata - podvukao je Bajić.

Strateg vicešampiona Srbije moći će da računa na kapitena Miloša Ćuka, jedino je neizvestan Luka Bajić. Uveren je i da će igrači pružiti svoj maksimum.

Novobeograđani su u Barseloni domaćinu pretili dve i po četvrtine, da bi u fiišu pali i izgubili sa 15:12. Zato golman Vladimir Mišović veruje u podvig:

- Znamo da je reč o ozbiljnoj ekipi koja je prošle godine osvojila Ligu šampiona, ali smo i u Barseloni videli da uz određenu agresivnost u disciplinu možemo da budemo konkurentni. Sada na našem bazenu moramo da pokažemo još veću želju za pobedom. Nadam se da ćemo pružiti dobru partiju i parirati prvaku Evrope - naglasio je Mišović.

Standings provided by Sofascore