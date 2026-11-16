FBI PREUZEO ISTRAGU: Pronađena bomba blizu fabrike etanola u Ilinoisu, traga se za počiniocem

AMERIČKI Federalni istražni biro (FBI) preuzeo je istragu i pokrenuo poteru za osobom koja je u petak postavila eksplozivnu napravu u blizini fabrike za proizvodnju etanola u gradu Peorija, u saveznoj državi Ilinois, što je dovelo do skoro evakuacije okolnog područja i obustave rečnog saobraćaja.

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Zaposleni su u petak prijavili policiji da su primili dojavu o postavljenoj bombi, a nakon sat vremena, hitne službe su locirale sumnjivi paket.

Zbog velike količine etanole i drugih lako zapaljivih hemikalija u pogonu, vlasti su upozorile da bi eventualna detonacija mogla da izazove katastrofalnu lančanu eksploziju.

Iz predostrožnosti je naložena hitna evakuacija stanovništva u radijusu oko 2 kilometara, dok je američka Obalska straža zatvorila deo reke Ilionis i obustavila rečni saobraćaj.

Pripadnici kontradiverzionih ekipa su uspešno deaktivirali napravu, a detaljnom pretragom kompleksa u kojoj su učestvovali lokalna policija, FBI i ATF, utvrđeno je da nema drugih sumnjivih predmeta.

Naredba za evakuaciju je ukinuta u subotu, nakon gotovo 24 sata, a u incidentu nije bilo povređenih.

Šef policije Peorije Bred Dikson je izjavio da je pretnja ocenjena kao verodostojna, ali je odbio da napravu zvanično nazove bombom dok se ne završe forenzička ispitivanja njenog sastava, prenosi Foks Njuz.

Specijalni agent kancelarije FBI u Springfildu Rajan Presli naveo je da je istraga u početnoj fazi i da za sada nema uhapšenih.

Dodao je da za sada nema informacija o motivu napada.

FBI je apelovao da prijave sve korisne informacije, uz garanciju anonimnosti i najavio konferenciju za novinare u ponedeljak.

(Foks Njuz)