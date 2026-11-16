Košarka

Partizanov "čiča" spreman za Valensiju: Timski duh je naša snaga, Silva je odlično pojačanje!

М. З.

16. 11. 2026. u 15:40

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Crno-bele čeka težak izazov u 12. kolu Evrolige.

Партизанов чича спреман за Валенсију: Тимски дух је наша снага, Силва је одлично појачање!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nedostajao je Tonje Džekiri (32) košarkašima Partizana, što se najbolje videlo protiv Baskonije (80:66), kada je sa 17 poena i šest uhvaćenih lopti bio ključni faktor u važnoj pobedi. Iskusni centar donosi mnogo crno-belima, pogotovo kada je reč o skoku i šutu sa distance, po čemu je jedan od najboljih u Evropi.

S obzirom da je, posle Žofrija Lovernja, najstariji u timu, mnogi navijači su mu kroz šalu dali nadimak "deda". Nigerijac to vrlo rado prihvata, tvrdi da mu ne smeta, ali da će se i dalje truditi da uvek pruži maksimum. Tako će biti i sutra uveče, kada će u Areni gostovati Valensija u okviru 12. kola Evrolige (20.45, Arena premijum 2).

- Video sam sve, prijatelji su mi slali fotografije i mimove. Zabavlja me to, nije ništa negativno, jednostavno je deo košarke. Uživam u svemu, ali nisam još toliko mator i trudim se da trčim koliko god mogu. Nik Kalates mi je pisao, ali ja još ne želim da budem čiča - kroz osmeh kaže Džekiri, a potom nastavlja:

- Dobro se osećam posle povrede. Sada nas čeka utakmica u brzom ritmu, protiv jako dobre ekipe. Moraćemo da se prilagodimo i obratimo pažnju na njihove šutere.

Snažni Afrikanac veruje da će ključno biti da odbrana zaustavi Ti-Džej Šortsa, koji je opet pronašao pravu formu otkako je iz Panatinaikosa prešao u Valensiju

- Moramo da pronađemo način da stopiramo Šortsa, jer on pokreće ostale igrače. Gledao sam njihovu poslednju utakmicu, video sam da je imao 10-11 asistencija. Treba da kontrolišemo njihovu brzu igru i skok, odnosno da im ne dozvolimo da dolaze do drugih prilika u napadu - jasan je Džekiri.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

 

Bivši član Asvela, Baskonije, Uniksa, Fenerbahčea i CSKA ne želi sebe da ističe u prvi plan, već isključivo kolektiv

- Uvek gledam kako igra tim. Kada ekipa funkcioniše dobro, svi dobijaju zasluge, ne pripisujem ih samo sebi. Imamo dobru atmosferu i timski duh, to je najvažnije. Ne želim da preuzimam zasluge, sve je to rezultat zajedničkog rada - naglašava Džekiri.

Na kraju se uzdanica Partizana osvrnula i na dolazak Krisa Silve, koji će mu biti konkurencija za mesto u timu.

- Jako dobar igrač, odličan u reketu. Ovo mu je tek drugi trening sa nama i potrebno je malo vremena da navikne i upozna sa svima. Pokušavamo da shvatimo šta mu najviše odgovara i na koji način voli da igra. Važno je da pronađe način da se što pre prilagodi - zaključuje Džekiri.

Standings provided by Sofascore

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