Strašan sastav Litvanije za duel sa Srbijom, predvodi ih čuveni NBA as!

Selekcija sa Baltika biće domaćin u Klaipedi.

Credit: Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju dva jako teška meča u predstojećem prozoru u okviru kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Kataru. Ekipa Dušana Alimpijevića prvo ide na noge Litvaniji (26. novembar), a potom će tri dana kasnije u "Pioniru" dočekati Italiju.

I dok cela naša nacija čeka da selektor objavi spisak igrača, njegov kolega s druge strane Dainijus Adomaitis otkrio je na koga sve računa u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo. Trostruki prvak Evrope ima izuzetan sastav, a predvodi ga jedan od najboljih evropskih centara - Jonas Valančijunas (34).

Posle 14 godina provedenih u NBA ligi odlučio je čuveni as letos da se vrati u Evroligu, a ove sezone igra odlično u dresu Žalgirisa. Biće glavna pretnja za odbranu "orlova", a pored njega, na širem spisku od 24 imena se nalaze još i Ažoulas Tubelis, Arnas Butkevičijus, Marek Blaževič...

Za "zelene" je od ogromne važnosti što se vraća plejmejker Rokas Jokubaitis (25), koji je imao velikih problema sa povredama u poslednje vreme. Prvotimac minhenskog Bajerna za državni tim nije nastupao još od Evrobasketa prošle godine u Rigi.

Pored pomenutih košarkaša, poziv su dobili i: Augustas Marčiulionis, Kristaps Žemaitis, Vaidas Kariniauskas, Dejvidas Gideraitis, Ignas Sargiunas, Dejvidas Sirvidis, Margiris Normantas, Mantas Rubstavičijus, Ignjas Brazdeikis, Gitis Radževičijus, Lukas Uleckas, Gitis Masiulis, Donats Tarolis, Paulisu Daunsevičijus, Osvaldas Olisevičijus, Eimantas Bendžijus, Arturaas Gudaitis, Gabrielius Maldunas i Laurinas Birutis.