Društvo

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA PREKO DEBELOG BRDA: Put će biti zatvoren po 12 sati dnevno

Б. Р.

16. 11. 2026. u 15:42

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VOZAČE koji narednih dana planiraju putovanje preko Debelog brda očekuje potpuna obustava saobraćaja na delu državnog puta II A-170.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА ПРЕКО ДЕБЕЛОГ БРДА: Пут ће бити затворен по 12 сати дневно

Foto: AI generated

Zbog izvođenja završnih radova na asfaltiranju, ova deonica će biti zatvorena za sva vozila.

U saopštenju "Puteva Srbije" navodi se da će za vreme izvođenja radova na državnom putu II A reda 170, Sedlari – Debelo brdo – Rogačica, od km 46+941 do km 49+897, na navedenoj deonici zbog izrade završnog sloja asfalta biti potpuno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u periodu od 7 do 19 časova:

- od srede 18.11. do subote 21.11.2026. godine i,
- od ponedeljka 23.11. do petka 27.11.2026. godine.

Alternativni pravac kojim će biti vođen saobraćaj je Valjevo – Osečina – Zavlaka – Krupanj – Mačkov kamen – Gračanica – Ljubovija – Rogačica.

Obustava saobraćaja je tokom izvođenja radova, prolaz za vozila će biti slobodan od 19 do 7 časova narednog dana, kao i u nedelju 22.11.2026.godine tokom celog dana.

Ukoliko vremenski uslovi ne budu dozvoljavali planirane radove, deonica će biti prohodna za saobraćaj tokom celog pojedinog dana iz navedenog perioda, o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

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