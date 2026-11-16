Penjaroja saopštio užasnu vest - Partizan desetkovan mora na Valensiju!

Crno-beli ponovo neće biti kompletni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ne nazire se kraj problemima za košarkaške Partizana. Nijednom još ove sezone "parni valjak" nije u kompletnom sastavu dočekao utakmicu u Evroligi, a tako je i sada, pred okršaj sa Valensijom u 12. kolu!

Crno-beli će sutra uveče u Areni dočekati aktuelnog šampiona Španije, a trener Đoan Penjaroja (57) je danas posle treninga saopštio užasnu vest navijačima. Čak trojica igrača biće van stroja i neće moći da pomognu ekipi u nameri da dođe do sedme pobede u elitnom takmičenju. Reč je o krilnom centru Dereku Vilisu, beku Itanu Tompsonu i centru Kevarijusu Hejsu.

- Očigledno je da nas muče ozbiljni problemi, ali nije pitanje za mene kada će oni biti spremni da se vrate na teren. Kevarijusu je potrebno još vremena, kao i Itanu. U ovom momentu imamo 17 igrača na raspolaganju. Minula nedelja nije bila laka, svakog dana se suočavamo sa drugačijom situacijom i imamo mnogo promena, što nam otežava da održimo rutinu - rekao je Penjaroja.

Veliki broj igrača preskočio je za vikend neugodno gostovanje u Zadru, što je dovelo i do prvog poraza u ABA ligi. Ipak, pojedinci su odmorili i sada će se vratiti u tim.

- Karlik Džons će sutra igrati, Luka Vildoza takođe. Prvi trening nakon stomačnih tegoba je odradio i Lamar Stivens, ali verovatno je njegova energija na niskom nivou. Ipak, mislim da će se osećati bolje i da će biti spreman za meč - podvukao je Penjaroja.

FOTO: ABA liga/Josip Begonja

Kada je reč o pojačanju u reketu Krisu Silvi, koji je prošle nedelje stigao iz Fenerbahčea, jasno je da će mu trebati malo vremena da se uklopi i upozna sa saigračima i zahtevima stručnog štaba.

- Prerano je da detaljno pričam o njemu, danas je odradio tek drugi trening sa ekipom. Još je rano za njega. Naravno, biće nam od pomoći u narednom periodu, možda već i sutra, ali trebaće strpljenja da se adaptira na novu sredinu - objasnio je Penjaroja.

Svestan je Španac da će njegovi izabranici imati jako komplikovan posao protiv popularnih "slepih miševa", koji su trenutno lideri na tabeli Evrolige sa učinkom 8-3.

- Ofanzivna su ekipa, igraju odlično i sa mnogo ritma. Moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju, a najbolji su i kada je reč o ofanzivnom skoku. Važno je da budemo na niovu u napadu, da biramo kvalitetna rešenja i delimo loptu. Kada uzimamo dobre šuteve, lakše je da uspostavimo balans u odbrani - poručio je Penjaroja, a potom nastavio:

- Nijedna utakmica nije laka. I oni trenutno imaju problem sa Riversom i Mirotićem, ali su pobedili na devet od poslednjih deset mečeva. Jedini poraz doživeli su u Barseloni i to u neizvesnoj završnici. Imaju pojedince u odličnoj formi, pre svega, Ti-Džej Šortsa, Armonija Bruksa i Kamerona Tejlora. Ipak, igraćemo kod kuće, pred našim navijačima, što će nam dati dodatnu energiju.

FOTO: ABA liga/Josip Begonja

Na kraju se iskusni stručnjak osvrnuo na pohvale koje je javno dobio od nekadašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.

- On je legenda ovde i u svetskim okvirima. Bio je veoma važan trener u Španiji, gde je vodio dva puta Barselonu. Imam dobar odnos sa njim, pričali smo dok je bio u Bajernu. Pitao sam ga o srpskoj košarci, životu u Beogradu i atmosferi, a njegovi odgovori su mi mnogo pomogli - zaključio je Penjaroja.

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