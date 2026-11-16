Penjaroja saopštio užasnu vest - Partizan desetkovan mora na Valensiju!
Crno-beli ponovo neće biti kompletni.
Ne nazire se kraj problemima za košarkaške Partizana. Nijednom još ove sezone "parni valjak" nije u kompletnom sastavu dočekao utakmicu u Evroligi, a tako je i sada, pred okršaj sa Valensijom u 12. kolu!
Crno-beli će sutra uveče u Areni dočekati aktuelnog šampiona Španije, a trener Đoan Penjaroja (57) je danas posle treninga saopštio užasnu vest navijačima. Čak trojica igrača biće van stroja i neće moći da pomognu ekipi u nameri da dođe do sedme pobede u elitnom takmičenju. Reč je o krilnom centru Dereku Vilisu, beku Itanu Tompsonu i centru Kevarijusu Hejsu.
- Očigledno je da nas muče ozbiljni problemi, ali nije pitanje za mene kada će oni biti spremni da se vrate na teren. Kevarijusu je potrebno još vremena, kao i Itanu. U ovom momentu imamo 17 igrača na raspolaganju. Minula nedelja nije bila laka, svakog dana se suočavamo sa drugačijom situacijom i imamo mnogo promena, što nam otežava da održimo rutinu - rekao je Penjaroja.
Veliki broj igrača preskočio je za vikend neugodno gostovanje u Zadru, što je dovelo i do prvog poraza u ABA ligi. Ipak, pojedinci su odmorili i sada će se vratiti u tim.
- Karlik Džons će sutra igrati, Luka Vildoza takođe. Prvi trening nakon stomačnih tegoba je odradio i Lamar Stivens, ali verovatno je njegova energija na niskom nivou. Ipak, mislim da će se osećati bolje i da će biti spreman za meč - podvukao je Penjaroja.
Kada je reč o pojačanju u reketu Krisu Silvi, koji je prošle nedelje stigao iz Fenerbahčea, jasno je da će mu trebati malo vremena da se uklopi i upozna sa saigračima i zahtevima stručnog štaba.
- Prerano je da detaljno pričam o njemu, danas je odradio tek drugi trening sa ekipom. Još je rano za njega. Naravno, biće nam od pomoći u narednom periodu, možda već i sutra, ali trebaće strpljenja da se adaptira na novu sredinu - objasnio je Penjaroja.
Svestan je Španac da će njegovi izabranici imati jako komplikovan posao protiv popularnih "slepih miševa", koji su trenutno lideri na tabeli Evrolige sa učinkom 8-3.
- Ofanzivna su ekipa, igraju odlično i sa mnogo ritma. Moramo da kontrolišemo njihovu tranziciju, a najbolji su i kada je reč o ofanzivnom skoku. Važno je da budemo na niovu u napadu, da biramo kvalitetna rešenja i delimo loptu. Kada uzimamo dobre šuteve, lakše je da uspostavimo balans u odbrani - poručio je Penjaroja, a potom nastavio:
- Nijedna utakmica nije laka. I oni trenutno imaju problem sa Riversom i Mirotićem, ali su pobedili na devet od poslednjih deset mečeva. Jedini poraz doživeli su u Barseloni i to u neizvesnoj završnici. Imaju pojedince u odličnoj formi, pre svega, Ti-Džej Šortsa, Armonija Bruksa i Kamerona Tejlora. Ipak, igraćemo kod kuće, pred našim navijačima, što će nam dati dodatnu energiju.
Na kraju se iskusni stručnjak osvrnuo na pohvale koje je javno dobio od nekadašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.
- On je legenda ovde i u svetskim okvirima. Bio je veoma važan trener u Španiji, gde je vodio dva puta Barselonu. Imam dobar odnos sa njim, pričali smo dok je bio u Bajernu. Pitao sam ga o srpskoj košarci, životu u Beogradu i atmosferi, a njegovi odgovori su mi mnogo pomogli - zaključio je Penjaroja.
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